dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.09.2024 - 17.15 Uhr

USA: ISM-Industriestimmung hellt sich weniger als erwartet auf

TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August weniger als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,4 Punkte auf 47,2 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 47,5 Punkte gerechnet.

Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland so hoch wie nie

NÜRNBERG - Trotz wirtschaftlicher Flaute ist in Deutschland im zweiten Quartal 2024 mehr gearbeitet worden als je zuvor. Das Arbeitsvolumen sei auf 14,7 Milliarden Stunden gestiegen und liege damit erstmals über dem Stand vor der Corona-Krise, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mit. "In Deutschland wurde noch nie so viel gearbeitet - mitten im Wirtschaftsabschwung", sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Enzo Weber.

ROUNDUP: Schweizer Inflation sinkt auf 1,1 Prozent - Wirtschaft gewinnt an Fahrt

NEUENBURG - Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im August gesunken. Die Inflationsrate fiel auf 1,1 Prozent von 1,3 Prozent im Juli, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise stabil. Während sich die Inflation abschwächt und auf den tiefsten Stand seit März fiel, nahm die Wirtschaft des Landes weiter Fahrt auf.

Türkei: Inflation fällt deutlich auf 52 Prozent

ANKARA - In der Türkei hat sich die hohe Inflation weiter deutlich abgeschwächt. Verlangsamt wurde die Inflation laut Ökonomen durch die hohen Leitzinsen, die zunehmend die Nachfrage dämpften. Die Verbraucherpreise stiegen im August zum Vorjahresmonat um rund 52 Prozent, wie das Statistikamt am Dienstag in Ankara mitteilte. Im Vormonat hatte die Teuerung noch deutlich höher bei knapp 62 Prozent und im Juni bei knapp 72 Prozent gelegen. Analysten hatten den Rückgang der Teuerung im August in dieser Höhe erwartet.

Berenberg-Chefvolkswirt Schmieding: Schuldenbremse braucht Reform

FRANKFURT - Die Schuldenbremse braucht laut Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg-Bank, eine Reform. Mit der Schuldenbremse im Grundgesetz habe Deutschland zwar im Jahr 2009 die Lehren aus der großen Finanzkrise der Jahre davor gezogen. "Doch in Zeiten von Krieg, Klimawandel und Modernisierungsstau droht Deutschlands Schuldenbremse in ihrer jetzigen Gestalt das Potenzial für Wachstum und Wohlstand sowie die nationale Sicherheit eher zu mindern, statt zu fördern", sagte Schmieding am Dienstag in Frankfurt.

Verbraucher fragen im Juli deutlich mehr Baukredite nach

FRANKFURT - Verbraucher in Deutschland haben im Juli so viele Immobilienkredite nachgefragt wie seit zwei Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft deutscher Banken mit Privathaushalten und Selbstständigen stieg auf 19,5 Milliarden Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahresmonat. Größer war das Volumen zuletzt im Juli 2022, zeigt eine Auswertung der Analysefirma Barkow Consulting, die auf Daten der Europäischen Zentralbank beruht. Schon im Juni hatte sich demnach das Neugeschäft mit Baufinanzierungen erholt, mit einem Wachstum von 17 Prozent gemessen am Vorjahresmonat auf 16,3 Milliarden Euro.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl