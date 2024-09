EQS-News: Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Semper idem Underberg AG:

Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025

Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%

Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) startet via Website am morgigen Mittwoch und endet am 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ)

Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG läuft vom 11. bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ

Attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/2025

Rheinberg, 3. September 2024 – Nach der am heutigen Dienstag erfolgten Billigung des Wertpapierprospekts durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF kann die neue Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG ab dem morgigen Mittwoch, 4. September 2024, gezeichnet werden. Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.

Die Gremien des Traditionsunternehmens aus Rheinberg hatten die neue Emission am 30. August 2024 beschlossen. Sie ist Teil der kontinuierlichen Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgeführt – nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. „Als verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.

ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 10,00 EURO PRO ANLEIHE

Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 4. September 2024 beginnt auch die Umtauschfrist für die Inhaber der bestehenden sechsjährigen Anleihe mit Fälligkeit 2025. Bis voraussichtlich zum 20. September 2024, 18.00 Uhr (MESZ), kann diese Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) im Verhältnis 1:1 getauscht werden in die neue sechsjährige Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4).

Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg AG.

ZEICHNUNG ERSTMALS AUCH ÜBER DIE WEBSITE DES UNTERNEHMENS

Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL: semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr MESZ) möglich. Die Anleihe kann außerdem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ) gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zu zeichnen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.



Eckdaten zur Anleihe 2024/2030





Emittentin: Semper idem Underberg AG Emissionsvolumen: bis zu EUR 35.000.000,00 ISIN / WKN: DE000A383FH4 / A383FH Kupon: Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024 Ausgabepreis: 100% Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000 Valuta: voraussichtlich 2. Oktober 2024 Laufzeit: 6 Jahre Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig Vorzeitige Rückzahlung: Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht Covenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG Zeichnungsfrist: Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)

DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)

vorzeitige Schließung vorbehalten Frist Umtauschangebot: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten Frist Mehrerwerbsoption: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/25 Umtauschstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG



Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.



Kontakt Presse / Investor Relations:

Corecoms Consulting GmbH & Co. KG

Mirko Wollrab

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

Mobil: +49 172/830 36 00

E-Mail: mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) kostenfrei zugänglich und wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich gemacht. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i)professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii)Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

WERBUNG – Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt abrufbar unter: semper-idem-underberg.com/anleihe2024. Die Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potentiellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

