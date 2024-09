Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Halbjahresergebnis

Helvetica Swiss Living Fund vollzieht Optimierungen und stellt sich auf ein neues Fundament



03.09.2024 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Medienmitteilung (PDF)

Fremdfinanzierungsquote per Ende August 2024 deutlich auf 31.5 % reduziert

Nettoertrag im ersten Halbjahr 2024 von CHF 5.4 Mio. trägt CHF 1.40 zur Ausschüttung pro Anteil bei

EBIT-Marge steigt von 56 % auf 63 %

Vermietungsstand bei 96 % auf hohem Niveau stabilisiert

Verwaltungskommission um über einen Drittel auf 0.45 % reduziert

Nettoertrag und Dividendenbeitrag

Das Portfolio des HSL Fund generiert stabile Erträge, gestützt auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum an suburbanen Lagen. Die Mieteinnahmen wurden per April 2024, aufgrund des erneut gestiegenen Referenzzinssatzes, um annualisiert CHF 0.8 Mio. erhöht. Die seit 2024 um –25 Basispunkte auf 0.45 % reduzierten Verwaltungsgebühren tragen ausserdem deutlich zur Verbesserung des operativen Ergebnisses bei. Die EBIT-Marge steigt von 55 % per Ende 2023 auf 63 %. Der im ersten Halbjahr 2024 erwirtschaftete Nettoertrag beläuft sich auf CHF 5.4 Mio. Dies ergibt einen Dividendenbeitrag von CHF 1.40 pro Anteil.

Portfoliomanagement

Im ersten Halbjahr 2024 wurden acht Liegenschaften im Gesamtwert von rund CHF 75 Mio. erfolgreich verkauft. Andererseits berücksichtigt das Nettofondsvermögen (NAV) per Bilanzstichtag Kapitalverluste, welche auf den noch zu verkaufenden Liegenschaften erwartet werden. Diese proaktive Massnahme führt zu einer Abwertung von rund CHF 20 Mio. und einer einmaligen Anlagerendite von –5 %. Der Wert des verbleibenden Portfolios blieb unverändert. Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Immobilien erworben.

Im Juli und August 2024 wurden zusätzliche fünf Liegenschaften in der Höhe von rund CHF 109 Mio. verkauft. Gesamthaft wurden seit Jahresbeginn bis Ende August 2024 dreizehn Immobilien im Wert von rund CHF 184 Mio. verkauft. Die Verkäufe dienen der Verbesserung der Portfolioqualität und der Schärfung der Positionierung des HSL Fund. Die Fondsleitung erwartet aufgrund der Transaktionen im zweiten Halbjahr 2024 eine Erhöhung der Nettorendite um rund 25 Basispunkte auf 3.4 % und eine Reduktion des Leerstands auf unter 4 %.

Per Bilanzstichtag vom 30. Juni 2024 umfasst der Fonds 48 gut positionierte Wohnliegenschaften in vorwiegend suburbanen Regionen mit optimaler Verkehrsanbindung. Das Portfolio befindet sich zu 91 % in der Deutschschweiz mit Wohnungen im tieferen Mietzinssegment, das von einer breiten Bevölkerungsgruppe nachgefragt wird. Die Wohnnutzung generiert 87 % des Mietertrages.

Dank aktiver Bemühungen des Asset Managements und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum an suburbanen Lagen, konnte der Vermietungsstand auf einem hohen Niveau von 96 % gehalten werden. Die Mietausfallrate sinkt weiter von 5.30 % auf 4.40 % per Bilanzstichtag. Die Bruttorendite [SOLL] des Portfolios beträgt per 30. Juni 2024 über 4.1 % und unterstreicht die hohe Ertragskraft.

Finanzierungsstrategie

Im Einklang mit der angepassten Finanzierungsstrategie wurde der Anteil langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1 Jahr) von 11 % zum Jahresende 2023 auf 22 % per Bilanzstichtag erhöht. Die Fremdfinanzierungsquote reduziert sich aufgrund der acht Liegenschaftsverkäufe auf 39.8 % per Ende Juni 2024 gegenüber 43.5 % per Jahresende 2023. Inklusive der Verkäufe nach Bilanzstichtag bis Ende August 2024 liegt die Fremdfinanzierungsquote mit 31.5 % unter dem regulatorischen Maximum.

Nachhaltigkeit

Helvetica verfolgt das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2050 und hat dies seit 2023 im Fondsvertrag verankert. Kontrolle und aktive Steuerung des Fortschritts erfolgt auf Basis des CO2-Absenkpfades, um die Zwischenziele auf Kurs zu halten und gezielte Massnahmen zu ergreifen.

Aktuell verursacht der HSL Fund gemäss den AMAS-Kennzahlen (basierend auf REIDA) pro m2 13.5kg/CO2. Die CO2-Energieintensität beruht auf einem Abdeckungsgrad von 95 %, welcher mit weiteren Teilnahmen am REIDA-Benchmarking kontinuierlich erhöht wird. Der derzeitige fossile Heizanteil von 74 % wird vorwiegend mit Heizungssanierungen in den nächsten Jahren stark reduziert werden. Hierfür bestehen klare Businesspläne je Liegenschaft.

Ausblick auf das zweite Halbjahr 2024

Wie bereits in der Medienmitteilung vom 20. August 2024 kommuniziert, wurden von Jahresbeginn 2024 bis Ende August 2024 dreizehn Immobilien in der Höhe von rund CHF 184 Mio. verkauft und die Fremdfinanzierungsquote mit 31.5 % unter das regulatorische Maximum gesenkt.

Zwischen dem 30. Juni 2024 bis Ende August 2024 wurden fünf Liegenschaften mit einem Marktwert von gesamthaft CHF 109 Mio. verkauft. Durch weitere Liegenschaftsverkäufe im zweiten Halbjahr 2024 ist beabsichtigt, die Fremdfinanzierungsquote in den Zielkorridor von 25 bis 28 % zu führen. Ferner wird sich der Anteil langfristiger Fremdfinanzierung (Laufzeit >1 Jahr) in der zweiten Jahreshälfte 2024 im Zielband von 30 bis 50 % einpendeln. Es wird eine durchschnittliche Restlaufzeit von 2 bis 2.5 Jahren angestrebt.

Das Immobilienportfolio des HSL Fund wird nach den geplanten Verkäufen voraussichtlich 38 Liegenschaften mit einem Gesamtwert von etwa CHF 500 Mio. und jährlichen Mieterträgen [SOLL] von rund CHF 21 Mio. umfassen. Dieses Portfolio legt den Grundstein für weiteres Wachstum und Wertschöpfung im Fonds.

Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Halbjahresbericht 2024 des HSL Fund: Helvetica.com

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter

Helvetica.com

Zürich, 3. September 2024 – Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) schliesst das erste Halbjahr 2024 mit einer gesteigerten Ertragskraft, zielgerichtetem Portfolio und solidem Ergebnis ab. Liegenschaftsverkäufe zur Stärkung des Portfolios und die reduzierte Verwaltungsgebühr stellen den Fonds auf ein neues Fundament für zukünftiges Wachstum.

Medienkontakt

Urs Kunz

Chief Commercial Officer,

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing & Communications



T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com Head Marketing & CommunicationsT +41 43 544 70 98

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch langfristiges Eigentum an stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.helvetica.com ISIN: CH0335507932 Valorennummer: 33550793 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1980081

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1980081 03.09.2024 CET/CEST