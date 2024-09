47 Tote und 206 Verletzte bei russischem Angriff auf Poltawa

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Poltawa sind nach ukrainischen Angaben am Dienstag mindestens 47 Menschen getötet worden.

Es gebe zudem mehr als 206 Verletzte, teilte Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, auf X mit. Es war der schwerste einzelne Angriff Russlands auf ukrainische Ziele in diesem Jahr. Bei dem Angriff soll ein Gebäude des militärischen Instituts für Kommunikation teilweise zerstört worden sein. Er habe eine umfassende und zügige Untersuchung der Umstände des Angriffs angeordnet, teilte der Präsident mit.

Es war nicht sofort klar, wer die Opfer waren. Ukrainische Militärblogger vermuteten, dass es sich bei einigen um Kadetten oder kürzlich eingezogene Männer in der Ausbildung handeln könnte. "Dies ist eine fürchterliche Tragödie für die gesamte Ukraine. Der Feind hat eine Bildungseinrichtung und ein Krankenhaus getroffen", schrieb Selenska auf X. Russland, das im Februar 2022 in das Nachbarland einmarschiert war, äußerte sich zunächst nicht zu dem Anschlag.

"Das russische Gesindel wird definitiv für diesen Schlag zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Selenskyj über die Nachrichten-App Telegram. Er wiederholte seine Forderung nach mehr westlichen Luftabwehrsystemen und drängte die Verbündeten, den Einsatz ihrer Langstreckenwaffen für Angriffe tief im russischen Territorium zu erlauben, um die Ukraine zu schützen. "Wir sagen es immer wieder allen in der Welt, die die Macht haben, diesen Terror zu stoppen: Luftabwehrsysteme und Raketen werden in der Ukraine gebraucht, nicht in einem Lager irgendwo", sagte Selenskyj. "Langstreckenschläge, die uns vor dem russischen Terror schützen können, werden jetzt benötigt, nicht irgendwann später. Leider bedeutet jeder Tag der Verzögerung den Verlust von Leben."

Aus deutschen Sicherheitskreisen verlautete, die Bundesregierung wolle der Ukraine weitere sechs Flugabwehrsysteme vom Typ IRIS-T SLM zur Verfügung stellen. Zudem wolle die Bundesregierung weitere sechs dieser Systeme für die Bundeswehr beschaffen, hieß es weiter.

(Bericht von Olena Harmashm, Anastasiia Malenko, Sabine Siebold; geschrieben von Alexander Ratz und Birgit Mittwollen; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)