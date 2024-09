Aktien Europa Schluss: EuroStoxx fällt erneut - Technologiewerte unter Druck

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkten haben auch am Mittwoch unter Druck gestanden. Vor allem Technologiewerte wurden wieder abgestoßen. Anleger sind vorsichtig vor wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed - auch weil der September oftmals ein eher schwacher Börsenmonat ist.

Der EuroStoxx 50 fiel um 1,31 Prozent auf 4848,18 Zähler, konnte sich dabei aber in der Nähe seines 50-Tage-Durchschnitts stabilisieren. Diese Linie ist bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter kurz- bis mittelfristiger Indikator.

Außerhalb der Eurozone folgte der britische Leitindex FTSE 100 dem Trend um 0,35 Prozent nach unten auf 8.269,60 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI fiel um 1,39 Prozent auf 12.176,17 Zähler.

Laut dem Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets geht die "Angst vor der zweiten Welle um", denn Anfang August gab es schon einmal einen ähnlichen Kursrutsch, auf den damals aber eine enorme Gewinnstrecke gefolgt war. Diejenigen, die daran glauben, dass die Bäume in Sachen Künstliche Intelligenz in den Himmel wachsen, hinterfragten dies langsam - auch in Befürchtung einer stärkeren Regulierung./la/jha/