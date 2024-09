dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax steht wohl auch am Mittwoch unter Druck: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn 0,9 Prozent tiefer auf 18.580 Punkte. Tags zuvor hatte er im frühen Handel mit 18.990 Punkten noch einen weiteren Rekordstand erreicht, kurz vor der Marke von 19.000 Punkten aber abgedreht. Mit dem schwachen US-Handel setzte dann eine weitere Welle von Gewinnmitnahmen ein. Der September gilt als saisonal schwieriger Monat, der in der jüngsten Vergangenheit im Dax Verluste brachte. Zudem steht in den USA am Freitag ein wichtiger Arbeitsmarktbericht an, der wegweisend für die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank FED ist. Nach dem langen Wochenende in den USA verhagelten am Vorabend derweil schwache Stimmungsdaten aus der Industrie die Anlegerlaune. Bei Halbleiterwerten kam es zu einem Kursrutsch. Das "Angstbarometer" Vix, das die Volatilitäten misst, zog an, und die Anleger steuerten in den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen.

USA: - VERLUSTE - Nach dem langen Wochenende haben die US-Börsen am Dienstag einen Kurssturz erlitten. Schwache Stimmungsdaten aus der Industrie und ein Ausverkauf bei Halbleiterwerten ließen vor allem die sehr konjunktursensiblen Technologiewerte einbrechen. Beobachter sprachen von den größten Verlusten seit den Marktturbulenzen vor rund einem Monat. Das Angstbarometer Vix zog zwar an, erreichte aber nicht die damals erklommenen Höhen. Die Anleger steuerten gleichwohl den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen an. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,51 Prozent auf 40.936,93 Punkte, nachdem er am Freitag bei gut 41.585 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Am Montag war wegen des Feiertages "Labor Day" nicht gehandelt worden. Der marktbreite S&P 500 büßte am Dienstag 2,12 Prozent auf 5.528,93 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 3,15 Prozent auf 18.958,74 Zähler ab, was den größten Kursverlust seit Juli bedeutete.

ASIEN: - VERLUSTE - Konjunktursorgen und der Sog schwacher US-Börsen haben die Aktienmärkte Asiens am Mittwoch nach unten gezogen. In den USA hatten Anleger nach dem dort langen Wochenende vor allem Techwerte verkauft. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zur Wochenmitte zuletzt um 1,3 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien um 0,7 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 knickte um fast 4 Prozent ein.

DAX 18747,11 -0,97% XDAX 18653,97 -1,49% EuroSTOXX 50 4912,52 -1,22% Stoxx50 4512,46 -0,98% DJIA 40936,93 -1,51% S&P 500 5528,93 -2,12% NASDAQ 100 18958,73 -3,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,16 0,11%

DEVISEN:

EUR/USD 1,1058 0,13% USD/Yen 145,12 -0,25% Euro/Yen 160,48 -0,11% BTC in USD 59.116 -894,00 USD

ROHÖL:

Brent 73,34 -0,41 USD WTI 69,89 -0,45 USD

