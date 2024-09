FDP-Fraktion berät in Klausur über Wirtschaft und Migration

HAMBURG (dpa-AFX) - Die FDP-Bundestagsfraktion drückt bei Hilfen für die deutsche Wirtschaft und bei der Lösung des Migrationsproblems aufs Tempo. "Zu den Themen, die die Menschen zurzeit umtreiben, gehören die angeschlagene Wirtschaft und die Frage der Migration", sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr der Deutschen Presse-Agentur zum Auftakt einer Klausurtagung der FDP-Abgeordneten in Hamburg.

Man werde daher in Hamburg darüber sprechen, wie sich die Wachstumsinitiative schnellstmöglich durch den Bundestag bringen lasse, damit die Gesetze zum Jahreswechsel in Kraft treten könnten. Vor dem Hintergrund der laufenden Bund-Länder-Gespräche werde die Fraktion zudem über die Neuordnung der Asyl- und Migrationspolitik beraten. "Die Menschen haben es satt, dass immer wieder über Zuständigkeiten gestritten wird - es muss jetzt ums Machen gehen", sagte Fraktionschef Dürr.

Die FDP-Fraktion will drei Tage lang in Hamburg beraten. Am Freitag soll die Fraktionssitzung öffentlich sein./sk/DP/nas