Börse Frankfurt-News: "Niedrige Preise nicht zu Einstieg genutzt" (Kryptowährungen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Für die Kryptowährungen ging es zuletzt nach unten, die Jahreshochs sind weit entfernt. Im Krypto-ETN-Handel geht es eher ruhig zu, Anschlusskäufe bleiben aus.

5. September 2024. Wachsende Sorgen um die US-Konjunktur lasten auf Bitcoin, Ethereum & Co. "Die Krypto-Assets schwächeln aufgrund anhaltender Sorgen um die US-Wirtschaft", erklärt André Dragosch vom ETN-Emittenten ETC Group. Dazu kämen erneute Nettoabflüsse aus den Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den USA sowie einige negative Nachrichten rund um Ethereum. "Ethereum-Gründer Vitalik Buterin soll Ethereum im Wert von 10 Millionen US-Dollar verkauft haben." Der "Cryptoasset Sentiment Index" der ETC Group hat sich von einem neutralen Niveau wieder ins Negative gedreht.

Alle Preise gefallen

Der Bitcoin hat im Monatsvergleich nachgegeben und kostet am Donnerstagmorgen 56.800 US-Dollar - deutlich weniger als im Allzeithoch bei fast 74.000 US-Dollar im März. Seit Jahresanfang ergibt das aber immer noch ein Plus von 29 Prozent. Der Preis von Ethereum ist hingegen fast wieder auf das Niveau zu Jahresanfang zurückgefallen. Aktuell liegt der Kurs bei 2.405 US-Dollar, in der Spitze im März waren es über 4.000 US-Dollar. Die seit Juli in den USA zugelassenen Ethereum-Spot-ETFs gehören für viele zu den größten Enttäuschungen des Jahres 2024, heißt es. Auch der Preis von Solana ist gefallen, nach 209 US-Dollar im Hoch im März sind es aktuell nur noch 132 US-Dollar.

Zinssenkung als Stütze, saisonal Gegenwind

Dragosch von der ETC Group erwartet erst einmal keine Erholung für den Bitcoin: "Im September dürfte sich die Konsolidierung fortsetzen, denn der September ist historisch gesehen der schlechteste Monat für die Bitcoin-Performance." Stützend auf die Kryptowährungen wirkte zwischenzeitlich die erwartete Zinssenkung in den USA am 18. September. "Im Allgemeinen ist eine Zinssenkung ein gutes Zeichen für risikobehaftete Anlagen", bemerkt Oliver Schäfer, Head of Germany vom Emittenten 21Shares.

Hoffen auf Trump

Großes Thema für die Branche bleibt die US-Wahl. Die krypto-freundliche Positionierung von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte im Juli für Rückenwind für die Krypto-Währungen gesorgt. Schäfer zufolge wäre ein Wahlsieg Trumps für die Branche positiv - jedenfalls falls dieser seine bisher gemachten Versprechen einhalte. "Dazu gehören eine krypto-freundlichere Regulierung, die Förderung von Stablecoins und die Etablierung einer nationalen Bitcoin-Reserve." Durch die Nominierung von Kamala Harris als Kandidatin für die Demokraten ist der Wahlsieg Trumps allerdings unsicherer geworden. Harris hält sich mit ihren Aussagen zur Krypto-Branche bislang eher bedeckt.

Krypto-ETNs: Beide Seiten gespielt

Die Zahlen der ETC Group zeigen für das Gesamtjahr 2024 hohe Zuflüsse in die US-Bitcoin-ETFs von iShares und Fidelity, hohe Abflüsse hingegen aus dem Grayscale Bitcoin Trust-ETF. Gelder abgeflossen sind demnach aber auch - auf deutlich niedrigerem Niveau - aus ETNs wie dem ETC Group Physical Bitcoin.

Im Handel mit Krypto-ETNs geht es derzeit eher ruhig zu, wie die Händler melden. "Man kann nicht sagen, dass die niedrigeren Preise zum Einstieg genutzt werden", kommentiert Andreas Schröer von Lang & Schwarz und berichtet von Käufen und Verkäufen. "Bei den kleineren Währungen wie Avalanche (CH1135202088) wird versucht, an den Bewegungen zu partizipieren."

Auch Ivo Orlemann von der ICF Bank sieht Geschäft in beide Richtungen. Hohe Umsätze wiesen vor allem der VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0), der 21Shares Ethereum Staking, Solana-Tracker von WisdomTree (GB00BNGJ9G01) und 21Shares und der VanEck Crypto Leaders (DE000A3GWEU3) auf. Der Letztere bietet Zugang zu den größten und liquidesten Kryptowährungen, aktuell sind dies Bitcoin, Solana und Ethereum und - mit deutlich kleinerem Anteil - Cardano, Avalanche und Polkadot. Auf Xetra weisen heute die Bitcoin-Tracker von der ETC Group, VanEck (DE000A28M8D0), WisdomTree (GB00BJYDH287) und Fidelity (XS2434891219) die höchsten Umsätze auf, einiges um geht aber auch in Ethereum- (CH1209763130) und Solana-ETNs (CH1114873776) von 21Shares.

Bitcoin- und Solana-Tracker am größten

Größter Krypto-ETN auf Xetra Trading ist weiter der ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304) mit 1 Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen. Ihm folgen der 21Shares Solana Staking (CH1114873776) mit 974 Millionen Euro, der CoinShares Physical Bitcoin () mit 870 Millionen Euro, der der 21Shares Bitcoin (CH0454664001) mit 670 Millionen Euro und der WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) mit 567 Millionen Euro.

Von Anna-Maria Borse, 5. September 2024, © Deutsche Börse

