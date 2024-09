Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach einer kleinen Berg- und Talfahrt am Donnerstagnachmittag kaum verändert notiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag stabil bei 134,63 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,20 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus Deutschland belasteten die Anleihen am Vormittag vorübergehend ein wenig. In Deutschland stiegen die Auftragseingänge der Industrie im Juli den zweiten Monat in Folge. Laut Commerzbank-Experten Ralph Solveen ist der Anstieg alleine durch eine größere Anzahl von Großaufträgen bedingt, die zumeist keinen schnellen Effekt auf die Produktion hätten. "Rechnet man diese heraus, sind die Aufträge sogar leicht gefallen", schreibt er in einem Kommentar. Solveen sieht aber zumindest eine Stabilisierung. "Die bis zuletzt schwachen Stimmungsindikatoren mahnen hier aber zur Vorsicht und sprechen zumindest gegen eine schnelle Wende zum Besseren."

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Die Privatwirtschaft hat im August so wenig neue Stellen geschaffen wie seit Anfang 2021 nicht mehr. Der Beschäftigungsaufbau fiel laut dem Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP zudem merklich schwächer als erwartet aus.

Die Anleihen legten kurzzeitig etwas zu, gaben nach positiver ausgefallenen Daten ihre Gewinne wieder ab. So sanken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche. Zudem hat sich die Stimmung im wichtigen Dienstleistungssektor im August erneut etwas verbessert. Die Märkte schauen jetzt auf den am Freitag anstehenden monatlich Arbeitsmarktbericht der US-Regierung./jsl/jha/