TAGESVORSCHAU: Termine am 6. September 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. September 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:20 DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 7/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/24 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/24 09:00 DEU: Online-Pressegespräch Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zur Konjunkturprognose Herbst 2024 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 8/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 8/24 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/24 11:00 EUR: BIP Q2/24 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/24 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/24 11:00 GRC: BIP Q2/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Erster Publikumstag der IFA 2024 (Internationale Funkausstellung), Berlin + 09.00 Rundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner und Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz in Frankreich + 16.20 bilaterales Gesprächs mit Präsident Emmanuel Macron anschl. Teilnahme am deutsch-französischen Unternehmertreffen DEU: Ende Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg CHN: Ende des China-Afrika-Gipfels in Peking

