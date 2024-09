Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach der jüngsten Stabilisierung am Freitag zunächst etwas geschwächelt. In Erwartung des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag hielten sich die Anleger eher zurück.

In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,32 Prozent auf 18.516,40 Punkte. Damit zeichnet sich für ihn ein Wochenverlust von 2 Prozent ab. Nach dem Rekordhoch von 18.990 Punkten am Dienstagvormittag hatten ihn Gewinnmitnahmen nach unten gezogen - am Donnerstag konnte er sich dann stabilisieren.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor am Freitagmorgen 0,28 Prozent auf 25.286,86 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach unten./gl/mis