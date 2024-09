dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig Bewegung vor US-Jobbericht

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürften die Anleger am Freitag im Dax keine größeren Wetten eingehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn zehn Punkte höher auf 18.586 Punkte. Auf Wochen- und aktuell auch Septembersicht liegt der deutsche Leitindex rund 1,7 Prozent im Minus, obwohl er zwischenzeitlich noch fast auf 19.000 Punkte gestiegen war. Die US-Jobdaten sind das Wochenhighlight. Anleger erhoffen sich Signale für die US-Zinspolitik für den Rest des Jahres. Wenn die August-Daten nicht deutlich positiv überraschen, sondern vielmehr signalisieren, dass die jüngst unschöne Entwicklung sich fortsetzt, wird das Lager derer, die schnelle Fed-Zinssenkungen erwarten, kräftige zusätzliche Argumente anführen können, schrieben die Devisenmarktexperten der Commerzbank zuletzt.

USA: - ANLEGER SIND VORSICHTIG - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem nervösen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Im Verlauf hatten insbesondere die zuletzt arg gebeutelten Technologie-Indizes mehrfach ihre Richtung geändert; letztlich legten sie etwas zu. Die Standardwerte hingegen gaben nach. Vor dem mit Spannung erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag waren Konjunkturdaten gemischt ausgefallen. Sie gaben den Anlegern keine Orientierung. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,54 Prozent auf 40.755,75 Punkte nach unten. Das Börsenbarometer hatte erst am Freitag ein Rekordhoch erklommen. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 5.503,41 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,05 Prozent auf 18.930,33 Zähler zu.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,5 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gab um 0,3 Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong war der Handel wegen eines Taifuns eingeschränkt.

DAX 18576,50 -0,08% XDAX 18607,21 +0,25% EuroSTOXX 50 4815,15 -0,68% Stoxx50 4410,63 -0,99% DJIA 40755,75 -0,54% S&P 500 5503,41 -0,30% NASDAQ 100 18930,33 +0,05%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 134,83 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1118 0,07% USD/Yen 142,72 -0,51% Euro/Yen 158,67 -0,44%

ROHÖL:

Brent 72,81 0,10 USD WTI 69,23 0,08 USD

/mis