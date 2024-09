Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu China-Afrika-Gipfel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu China-Afrika-Gipfel:

"Tatsächlich ist alle Entwicklungshilfe, sind alle politischen und wirtschaftlichen Kooperationen des Westens in Afrika nie frei von Interessen gewesen - bis heute nicht. Nicht selten wurden afrikanische Partner übervorteilt. Droht der Kontinent nach Jahrhunderten der Ausbeutung nun aber nicht vom Regen in die Traufe zu geraten? China ist inzwischen der wichtigste Handelspartner Afrikas. Doch milliardenschwere Investitionen in große Infrastrukturprojekte - oft von chinesischen Firmen gebaut - gibt es nicht ohne Gegenleistung, da mag Präsident Xi noch sooft betonen, man agiere auf Augenhöhe und zum Wohle aller. Tatsächlich sichert sich Peking die Versorgung mit dringend benötigten Rohstoffen aus Afrika."/DP/jha