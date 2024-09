GNW-Adhoc: Die Eröffnungsfeier der Shenyang Cheongsam Culture Week 2024 und des 6. China Customized Cheongsam Art Festival in Shenyang

^SHENYANG, China, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 2. September

fand in Shenyang die Eröffnungsfeier der Shenyang Cheongsam Culture Week 2024 und des 6. China Customized Cheongsam Art Festival statt. Während der Eröffnungsfeier fand am Hunhe-Pier Nr. 9 am Ufer des Flusses Shenshui eine Wasser-Cheongsam-Modenschau statt. Das Motto der Cheongsam Culture Week lautet: ?Die Schönheit des Cheongsam in der alten Hauptstadt, grenzenlose Kreativität". Rund um die sechs Aspekte ?Treffen, Ausstellung, Verkauf, Tour, Sammlung und Show" finden mehr als 20 Aktivitäten statt, darunter ein Cheongsam-Element-Kultur-Themenmarkt, Kultursalon- Aktivitäten und eine Cheongsam-Modenschau. Während der Cheongsam Culture Week finden in Shenyang verschiedene Cheongsam- Shows statt. An 18 wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt erhalten Touristinnen, die ein Cheongsam tragen, ermäßigte Eintrittskarten und andere Vergünstigungen. Außerdem wird es in Geschäften in mehreren Geschäftsblöcken und Einkaufszentren in Shenyang, die etwa Cheongsams, China-Chic, den neuen chinesischen Stil oder Schmuck anbieten, Cheongsam-Modenschauen, Rabatte bei bestimmten Einkaufsbeträgen, Punkteaktionen und weitere verkaufsfördernde Maßnahmen geben, um Shenyang im Herbst einen einzigartigen Charme zu verleihen. Die Shenyang Cheongsam Culture Week 2024 wird vom China National Textile and Apparel Council geleitet, von der Werbeabteilung des CPC Shenyang Municipal Committee ausgerichtet und von der Liaoning Textile and Apparel Association, der Shenyang Radio and Television Station, dem Shenyang Municipal Bureau of Culture, Tourism, Radio and Television und anderen Einrichtungen unterstützt. Quelle: Öffentlichkeitsabteilung des CPC Shenyang Municipal Committee