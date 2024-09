Bitcoin fällt in Richtung 50.000 Dollar – US-Arbeitsmarktdaten uneinheitlich

Die Sorge vor einer Konjunkturabkühlung in den USA hat Kryptowerte bereits am Freitag auf Talfahrt geschickt. Mit zwischenzeitlich rund 53.500 Dollar kostet eine Bitcoin (USD)-Einheit am Freitagabend so wenig wie seit über einem Monat nicht mehr.

Auch am Sonntag bleibt ein nachhaltiger Befreiungsschlag zunächst aus. Angesichts wieder an Fahrt aufnehmender Konjunktursorgen fassen Anleger zinslose und riskante Anlageklassen mit spitzen Fingern an.