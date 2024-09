MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach hämischen Bemerkungen über Para-Sportler nimmt der Sender Sat.1 eine Show des Komikers Luke Mockridge aus dem Programm. Sat.1 habe sich entschieden, seine neue Show "Was ist in der Box?" am 12. September nicht zu starten, teilte ein Sprecher mit. Zuvor hatten die "Süddeutsche Zeitung" und die "Bild" berichtet./cht/DP/men