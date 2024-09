Umfrage: Große Mehrheit hält Scholz für führungsschwach

BERLIN (dpa-AFX) - Eine weite Mehrheit der Menschen in Deutschland hält Bundeskanzler Olaf Scholz für führungsschwach. 77 Prozent der Befragten meinen, der SPD-Politiker setze sich nicht durch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-"Politbarometer". Nur 17 Prozent gaben in der Umfrage an, Scholz setze sich durch. 6 Prozent wollten keine Einschätzung abgeben.

Für die nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 3. und 5. September 1.328 Menschen telefonisch und online befragt.

Auch in einer am Samstag veröffentlichten Umfrage schneidet Scholz mit der von ihm geführten Ampel-Regierung nicht gut ab. Laut der Befragung des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" sind 74 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Bundesregierung nicht zufrieden - das sind 4 Prozentpunkte mehr im Vergleich zur Erhebung von vor zwei Wochen. Mit der Arbeit von Scholz sind 70 Prozent unzufrieden (plus 6)./gge/DP/men