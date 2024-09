Aktien New York Schluss: Investoren greifen wieder zu nach schwacher Vorwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der schwächsten Börsenwoche des Dow Jones Industrial seit dem März 2023 haben die Kurse am Montag wieder zugelegt. Der bekannteste US-Aktienindex erholte sich um 1,20 Prozent auf 40.829,59 Zähler. Am Freitag hatte ein überraschend schlechter Arbeitsmarktbericht für den Monat August die konjunkturellen Sorgen befeuert und die Kurse absacken lassen. Nach dem Rekordhoch des Dow Ende August hatten Anleger in der vergangenen Woche Gewinne eingestrichen.

Mit der einsetzenden Erholung rückte auch der breit gefasste S&P 500 im New Yorker Handel um 1,16 Prozent auf 5.471,05 Punkte vor. Für den stark von Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es um 1,30 Prozent auf 18.660,78 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 hatte in der Vorwoche mit minus fast 6 Prozent den größten Rücksetzer seit November 2022 hinnehmen müssen./bek/nas