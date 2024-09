Aktivisten: Wieder israelischer Luftangriff in Syrien

DAMASKUS (dpa-AFX) - In Syrien sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten bei einem mutmaßlich von Israels Luftwaffe geführten Angriff Stellungen proiranischer Milizen attackiert worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten Ziele nahe der Stadt Hama angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Wie aus medizinischen Kreisen verlautete, wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.

Israel kommentiert solche Angriffe in der Regel nicht. Das Land greift in Syrien aber immer wieder Stellungen von Milizen an, die vom Iran unterstützt werden. Dabei werden auch regelmäßig Soldaten der Regierungstruppen sowie Milizionäre getötet. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor elf Monaten hat Israel diese Angriffe noch verstärkt./ln/DP/zb