GNW-Adhoc: Akur8 erweitert seine Kernkompetenzen mit der strategischen Akquisition der Arius® Reservierungssoftware

^Akur8 holt sich die beste Reservierungssoftware ins Haus PARIS, NEW YORK und ATLANTA, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, die Pricing-Platform der nächsten Generation, freut sich, die Übernahme von Arius(®) bekannt zu geben. Arius(®) ist eine preisgekrönte P&C-Reservierungssoftware für Versicherer und Rückversicherer, die für ihre innovativen Tools und Methoden im Risikomanagement bekannt ist. Mit 150 Versicherungs- und Beratungskunden und über 1.500 Nutzer genießt Arius einen hervorragenden Ruf und verfügt über eine starke Präsenz in den USA. Mehr als ein Drittel der Arius Kunden sind Top-Tier- Versicherer in den USA und Kanada, was die starke Position von Arius in den Marktsegmenten Tier 1 und Tier 2 widerspiegelt. Als zuverlässiger Partner für Versicherer bietet Arius umfassende Reservierungsfunktionen, die Branchenstandards setzen. Durch die Akquisition von Arius von Milliman, Inc. einem weltweit führenden Anbieter von Risikomanagement- und Technologielösungen für Aktuare, wird das Produktportfolio von Akur8 um Arius(®) erweitert und eine innovative aktuarielle Plattform von enormen Wert für Versicherungen weltweit geschaffen. Mit den kombinierten Stärken von Akur8 Pricing und Akur8 Reserving können Versicherungsunternehmen die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer aktuariellen Kernprozesse durch eine umfassende Suite von Tools für die umfassende Unterstützung von Aktuaren und Underwritern, drastisch verbessern. Kommentare des Managements Samuel Falmagne, CEO von Akur8 ?Die Versicherungsbranche steht vor immer komplexeren Herausforderungen, die fortschrittliche Lösungen erforderlich machen. Aktuare und Versicherungsexperten müssen sich in einem sich verändernden regulatorischen Umfeld zurechtfinden und eine genaue Schadenreservierung sicherstellen, während sie gleichzeitig Risiken managen und die Profitabilität aufrechterhalten. Die Übernahme von Arius ist ein wichtiger Meilenstein für Akur8 und trägt diesen Anforderungen Rechnung. Sie stärkt unsere Marktposition, erweitert unser Produktportfolio sowie unseren Kundenstamm und stärkt unsere enge Beziehung zu Milliman. Unsere ultimative Vision ist eine vollständig integrierte Pricing- und Reservierungsplattform der nächsten Generation, die versicherungsmathematische Best Practices neu definiert und die Stärken sowohl von Akur8 Pricing als auch von Arius kombiniert. Wir freuen uns, das Arius-Team in der Akur8-Familie willkommen zu heißen und wissen, dass wir gemeinsam einen noch größeren Wert für unsere Kunden schaffen werden." Ken Scalf, Principal, P&C Insurance Software Solution bei Arius® ?Diese Akquisition kombiniert die Stärke von Arius im Bereich der Reservierung mit dem innovativen Ansatz von Akur8 im Pricing, was uns ermöglicht, unseren Kunden umfassende und zukunftsweisende Lösungen zu bieten. Gemeinsam können wir bedeutende Fortschritte im Bereich der Versicherungsmathematik vorantreiben und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Versicherer weltweit besser erfüllen." Charles Hoffman, Principal & Director of Software Development bei Arius® ?Der Zusammenschluss mit Akur8 ermöglicht es Arius, von dessen SaaS- und KI- Expertise zu profitieren, unsere Produktentwicklung zu beschleunigen und mehr Innovation für unsere Kunden zu fördern. Wir freuen uns darauf, dieses neue Kapitel gemeinsam aufzuschlagen." Dermot Corry, CEO von Milliman ?Wir arbeiten seit fünf Jahren mit Akur8 bei der Entwicklung des Pricing-Tools zusammen, und im Laufe dieser Zusammenarbeit haben wir erkannt, dass es für Arius eine große Chance ist, mit der Pricing-Software von Akur8 gekoppelt zu werden", sagte Dermot Corry, CEO von Milliman. ?Dies ist eine natürliche Erweiterung der bestehenden Beziehung zwischen Milliman und Akur8 und sollte für unsere gemeinsamen Kunden Vorteile bringen. Wir sind besonders dankbar für die Beiträge unserer Arius-Kollegen und wünschen ihnen viel Glück als Teil des beeindruckenden Teams von Akur8. Milliman hat im Rahmen der Transaktion seine Beteiligung an Akur8 erhöht." Über Akur8 Mit dieser neuen Akquisition bedient Akur8 mehr als 250 Kunden in mehr als 40 Ländern, darunter die globalen P&C-Versicherer AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine und MS&AD, die gewerblichen und speziellen P&C-Versicherer TMNAS, FCCI, NEXT, Canopius und Canal sowie die Privatkunden- und Gewerbeversicherer Sura, Mutua Madrilena, Phoenix, GNP Matmut und Western Reserve Group. Mehr als 3000 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifierungsmodelle und Rückstellungsprognosen für alle Sparten zu erstellen. Über Milliman Milliman ist einer der weltweit größten Anbieter von, Risikomanagement- und Technologielösungen für Aktuare. Ihre Beratungs- und fortschrittlichen Analysekapazitäten umfassen das Gesundheitswesen, Sach- und Unfallversicherungen, Lebensversicherungen und Finanzdienstleistungen sowie Sozialleistungen. Milliman wurde 1947 gegründet und ist ein unabhängiges Unternehmen mit Niederlassungen in großen Städten rund um den Globus. Für weitere Informationen, besuchen Sie milliman.com. Pressekontakt: Heide Sacher Head of Marketing for US Akur8 908-977-6526 heide.sacher@akur8.com (mailto:heide.sacher@akur8.com) Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dad76711-dedb-4c68-bed9- ebb0284ee7f2 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dad76711-dedb-4c68-bed9- ebb0284ee7f2)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59b99ecc-e8f6- 4c0a-bc91-4d4d96aa996b °