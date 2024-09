GNW-Adhoc: Eine Entdeckungsreise zur Schönheit von Arxan im Hinggan-Bund in der Inneren Mongolei

^HINGGAN-BUND, China, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 7. September hat in

Arxan, Hinggan-Bund, Innere Mongolei, eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto ?Entdecke die Schönheit von Arxan" begonnen. Diese Veranstaltung soll die Naturlandschaft, das kulturelle Erbe und die touristischen Ressourcen von Arxan aus allen Blickwinkeln präsentieren und mehr Touristen anlocken, die die Schönheit von Arxan entdecken möchten. Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3229/eng) Während der Veranstaltung lobten die Teilnehmer die bezaubernde Herbstlandschaft von Arxan für die bunten Felder, die leuchtend gefärbten Wälder und die spiegelglatten Seen, die ein farbenfrohes Paradies schaffen. Arxan liegt an der Nordgrenze Chinas zur Mongolei und verfügt landesweit über beispiellose Eis- und Schneeressourcen sowie über eine Ansammlung von Thermalquellen von Weltklasse. In den letzten Jahren hat Arxan kontinuierlich die ökologische Bewahrung der Lebensräume gestärkt und gleichzeitig den Umweltschutz und das Wirtschaftswachstum gefördert. Im August 2024 verlieh das chinesische Ministerium für Kultur und Tourismus dem Erholungsgebiet Arxan den Titel ?National Tourist Resort", was einen Durchbruch für die Autonome Region Innere Mongolei bei der Erlangung dieses Titels darstellte. Dies ist eine weiterere ?glänzende Auszeichnung", die Arxan nach der Designation als ?National 5A-level Scenic Area" und ?UNESCO Global Geopark" verliehen wurde. Mit dem Ziel, eine ?erstklassige chinesische und international renommierte" Touristenstadt zu werden, ist Arxan bestrebt, eine größere Bandbreite an neuen Produkten, Branchen und Modellen zu schaffen, die Qualitätsoptimierung und -verbesserung des Feriengebiets voranzutreiben und die szenariobasierten Erfahrungen der Touristen ständig zu verbessern, wodurch das Arxan National Tourist Resort zur ersten, optimalen, besten und selbstverständlichen Wahl als Ferienziel für Wellness und Entspannung sowohl im Inland als auch international wird. Quelle: Organisationskomitee der Veranstaltung ?Entdecke die Schönheit von Arxan" °