GNW-Adhoc: Spryker führt erste umfassende Marktplatz-Zahlungslösung auf Basis von Stripe Connect ein

Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B- Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT Commerce, hat heute die Einführung einer neuen umfassenden Marktplatz-Zahlungslösung bekanntgegeben. Die neue Lösung basiert auf Stripe Connect und ist über die Spryker App Composition Platform verfügbar. Sie wurde entwickelt, um die Einführung und Verwaltung von Marktplätzen zu vereinfachen und zu beschleunigen und gleichzeitig ein nahtloses Zahlungserlebnis für Käufer, Händler und Betreiber zu gewährleisten. Im Gegensatz zum gängigen E-Commerce, bei dem die Transaktionen einfacher sind, umfassen Marktplätze komplexe Interaktionen zwischen Betreibern, Händlern und Käufern. Das neue Angebot löst diese Herausforderungen, reduziert die Markteinführungszeit für Unternehmen und erleichtert es Marktplatzbetreibern, Zahlungen effizient zu verwalten. Eine Komplettlösung für komplexe Marktplätze Früher standen Marktplatzbetreiber vor Herausforderungen wie der sicheren Integration von Händlern, der Verwaltung von Zahlungen und der Sicherstellung der korrekten Auszahlung von Geldern an alle Parteien. Diese Prozesse erforderten oft kundenspezifische Integrationen und manuelle Backend- Tätigkeiten, die Monate an Entwicklungszeit in Anspruch nahmen. Mit der neuen, auf Stripe Connect aufbauenden Marktplatz-Zahlungslösung von Spryker werden diese komplexen Vorgänge nun automatisiert, sodass Marktplatzbetreiber wertvolle Zeit und Ressourcen einsparen. ?Spryker verpflichtet sich, seinen Kunden zu helfen, nahtlose und skalierbare Marktplätze zu schaffen", erklärte Manishi Singh (https://www.linkedin.com/in/manishisingh/), SVP App Composition Platform, Cloud & Technology Partnerships bei Spryker. ?Diese neue Zahlungslösung, die auf der Infrastruktur von Stripe basiert, vereinfacht nicht nur die Integration von Händlern und die Verwaltung von Auszahlungen, sondern beschleunigt auch das Geschäftswachstum unserer Kunden, indem sie betriebliche Ineffizienzen beseitigt, die den Betrieb von Marktplätzen häufig verlangsamen." Schnellerer Zahlungsverkehr, globale Reichweite Ein wesentlicher Vorteil dieser Zahlungslösung ist die Möglichkeit, Auszahlungen und Überweisungen in Echtzeit zu verarbeiten. Normalerweise mussten Marktplatzbesitzer mit der Einforderung und Zahlung von Geldbeträgen bis zum Ende des Monats warten. Nun können Zahlungen sofort getätigt werden, sodass sich der Cashflow von Marktplatzbetreibern und Händlern verbessert. Neben schnelleren Auszahlungen unterstützt die Lösung Unternehmen auch bei der Erschließung globaler Märkte durch eine einheitliche Zahlungslösung, die 135 Währungen, mehr als 45 Länder und über 100 Zahlungsmethoden umfasst. Diese globale Reichweite ist für Unternehmen, die über ihre Heimatmärkte hinaus expandieren möchten, von entscheidender Bedeutung. Die Zahlungslösung ist nicht auf Marktplätze beschränkt, sondern unterstützt auch gängige B2B- und B2C- Transaktionen. ?Wir freuen uns, dass wir Marktplätzen, die Spryker nutzen, die Zahlungsabwicklung für ihre Kunden erleichtern können.", kommentierte Ben Thirlwall, Head of SaaS Platforms EMEA bei Stripe. ?Durch die Kombination der Commerce-Plattform von Spryker mit der Zahlungsinfrastruktur von Stripe ermöglicht Spryker Unternehmen die Verkürzung der Markteinführungszeit und die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten sowie eine einfache globale Skalierung und ein besseres Zahlungserlebnis für ihre Händler und Käufer." Herausforderungen des Marktes angehen Die neue Zahlungslösung adressiert auch mehrere wichtige Herausforderungen des Marktes: * Regulatorische und finanzielle Risiken: Die automatisierte Einhaltung von Vorschriften verringert das Risiko potenzieller Geldbußen und gewährleistet reibungslose internationale Transaktionen. * Verwaltungsaufwand: Durch die Automatisierung von Integration und Auszahlungen können Unternehmen manuelle Schritte, die den Betrieb verlangsamen, reduzieren. * Händlererfahrung: Ein reibungsloser Integrationsprozess für Händler und häufigere Zahlungen führen zu einer besseren Händlererfahrung und einem schnelleren Wachstum des Händlerstamms. * Skalierbarkeit: Mit der Infrastruktur von Stripe können Kunden von Spryker ihre Marktplätze sicher internationalisieren, ohne durch die Komplexität der Zahlungsabwicklung eingeschränkt zu werden. Die neue Marktplatz-Zahlungslösung ist ab sofort verfügbar. Unternehmen, die die Commerce-Plattform von Spryker nutzen, können diese Komplettlösung zur schnellen und effizienten Einführung oder Optimierung ihrer Marktplätze nutzen. Die Spryker App Composition Platform erweitert kontinuierlich ihr Angebot an Drittanbieterdiensten in verschiedenen Kategorien wie Zahlung, Business Intelligence, Analytics, Commerce, Kundenmanagement, Datenintegration, Marketing, betriebliche Cloudlösungen und mehr. Diese Anwendungen decken alle digitalen Commerce-Funktionen ab, die Unternehmen benötigen. Die Spryker App Composition Platform steht allen Kunden des Spryker Cloud Commerce OS zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Spryker App Composition Platform (https://spryker.com/app-composition-platform/). Experten von Stripe und Spryker werden an einem Panel mit dem Titel ?The Future of Tech Shaping eCommerce: Navigating Breakthroughs and Building Tomorrow's Tech Stack" (Die Zukunft des E-Commerce im Zeichen der Technologie: Navigation von Innovationen und Aufbau des Technologie-Stacks von morgen) teilnehmen, das auf der Spryker EXCITE Konferenz am 12. September 2024 in Berlin stattfindet. Die Konferenz beleuchtet die neuesten technologischen Innovationen und untersucht deren Auswirkungen auf Unternehmensstrukturen und die Verwaltung von Technologie-Stacks. Weitere Informationen über die Veranstaltung und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Sie hier (https://spryker.com/events/excite- 2024/). Über Spryker Spryker ist die führende globale Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API- First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität zur Anpassung, Skalierung und schnellen Markteinführung bietet und gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise Marketplaces, IoT- Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com (https://spryker.com/). Folgen Sie Spryker auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spryker/?utm_source=Linkedin&utm_medium=Other& utm_campaign=2022_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20LinkedIn%20link) und X (https://twitter.com/sprysys?utm_source=Twitter&utm_medium=Other&utm_campaign=20 22_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20Twitter%20link). °