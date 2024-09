IRW-News: VCI Global Ltd: VCI Global gibt Updates zu seinem KI-Geschäft, Kapitalbeschaffung und Aktienrückkaufprogramm

IRW-PRESS: VCI Global Ltd: VCI Global gibt Updates zu seinem KI-Geschäft, Kapitalbeschaffung und Aktienrückkaufprogramm

KUALA LUMPUR, Malaysia, 10. September 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) (VCI Global, VCIG oder das Unternehmen) freut sich, seine Planungen zur Umstrukturierung seines KI-Geschäfts, zur Kapitalbeschaffung und zum bevorstehenden Aktienrückkaufprogramm bekannt zu geben.

KI-Geschäft

VCIG hat eine strategische Reorganisation seiner KI-Aktivitäten unter der neu gegründeten Tochtergesellschaft VC AI Limited eingeleitet. Das KI-Geschäft wurde in vier zentrale Geschäftssegmente umstrukturiert:

- GPU-Server - VCIG wird seine eigene Marke von GPU-Servern für die KI-Branche auf den Markt bringen und den Betrieb im Oktober 2024 aufnehmen.

- GPU-Cloud-Computing - Das Unternehmen wird sein KI-Rechenzentrums-Geschäft durch die Eröffnung des AI Computing Center in Malaysia (AICC Malaysia) einführen, wobei die GPU-Cloud-Computing-Dienste wie bereits angekündigt im zweiten Quartal 2025 beginnen sollen.

- KI- und Large-Language-Model (LLM)-Lösungen - VCIG hat auch bedeutende Fortschritte in seinen KI- und LLM-Lösungen gemacht, die nun aktiv den Kunden angeboten werden.

- Cybersicherheit - Das Unternehmen verbessert weiterhin seine Cybersicherheitslösungen und konzentriert sich auf breitere und anspruchsvollere Angebote im KI-Bereich.

Kapitalbeschaffung

Die Kapitalbeschaffungsrunde für das KI-Geschäft wurde erfolgreich abgeschlossen, und die anfängliche Finanzierung für dieses Geschäft wurde gesichert. Das Unternehmen ist nun bereit, seine Wachstumsstrategie umzusetzen.

Aktienrückkaufprogramm

Im Einklang mit seinen strategischen Zielen beabsichtigt VCIG, das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm im ersten Quartal 2025 zu starten. Dieses Programm zielt darauf ab, den Aktionärswert zu steigern und das Engagement für langfristiges Wachstum zu untermauern.

VCI Global ist bestrebt, durch unser wegweisendes KI-Geschäft langfristigen Aktionärswert zu schaffen. Unsere Fortschritte in diesen Bereichen sind strategisch positioniert, um das Wachstum der digitalen Wirtschaft in Südostasien zu nutzen. Wir freuen uns auf die Umsetzung unseres Wachstumsplans und des Aktienrückkaufprogramms, die unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und die Steigerung der Aktionärsrenditen unterstreichen, sagte Dato Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen operiert in fünf Kernbereichen: Kapitalmarktberatung, Fintech, Immobilien, KI & Robotik sowie Cybersicherheit. Im Bereich der Kapitalmarktberatung bieten wir Lösungen für Börsengänge (IPO), Investor Relations (IR) und Public Relations (PR) sowie Beratung zu Fusionen und Übernahmen (M&A) an. Unser Fintech-Zweig bietet eine eigene Finanzierungsplattform. Im Immobilienbereich bieten wir spezialisierte Beratungsdienste an. Das KI-Geschäft liefert GPU-Server, GPU-Cloud-Computing-Dienste sowie Lösungen für Künstliche Intelligenz und Large Language Models (LLM), während der Bereich Robotik sich auf robotergestützte Systeme für die Nachernteprozesse konzentriert. Unser Cybersicherheitssegment bietet umfassende Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Cybersicherheit an. VCI Global hat sich dem Ziel verschrieben, Innovationen zu fördern und außergewöhnliche Werte zu liefern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in der Region Asien-Pazifik, den USA, Europa und dem Nahen Osten aufgebaut und treibt Wachstum und Transformation auf globaler Ebene voran.

Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen umfassen Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich Aussagen, die möglicherweise mit den Worten beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, antizipiert, prognostiziert, schätzt, zielt ab, glaubt, hofft, potenziell oder ähnlichen Wörtern versehen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Fähigkeit des Unternehmens, profitable Geschäfte zu betreiben, die Akzeptanz neuer Produkte durch Kunden, die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftige Maßnahmen von Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen, das erfolgreiche Management und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu weiteren Risikofaktoren gehören die im Unternehmensregister bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

