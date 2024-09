AKTIE IM FOKUS: Verbio springt deutlich ins Plus - Ausblick verschreckt nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein auf den ersten Blick verhaltener Ausblick hat am Mittwoch die Aktien von Verbio nur kurz belastet. Schon in den Anfangsminuten drehte der Kurs im Xetra-Handel ins Plus und dieses wurde zeitweise auf mehr als sechs Prozent ausgebaut. Zuletzt betrug der Anstieg dann noch mehr als vier Prozent auf 16,35 Euro. Das August-Hoch von fast 20 Euro bleibt dennoch ein gutes Stück entfernt.

Der Mittelwert des für das neue Geschäftsjahr in Aussicht gestellten Zielkorridors für das operative Ergebnis liege zwar unter der Markterwartung, schrieb der Experte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies. Allerding seien die Schätzungen der Fachleute zum Teil älteren Datums oder lägen weit auseinander. Zudem sei nach der zuletzt schwachen Kursentwicklung bereits vieles in die Aktie eingepreist.

Denn mit einem Abschlag von aktuell noch 45 Prozent zählen die Verbio-Aktien in diesem Jahr zu den schwächsten Papieren im Nebenwerte-Index SDax .

Ein Händler verwies angesichts der Kursbewegungen zudem auf relativ dünne Umsätze der Papiere, was deutlichere Schwankungen begünstigen könne. Der Börsianer verwies auch als mögliche Stütze auf den laufenden US-Wahlkampf, in dem sich die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris mit Donald Trump eine hitzige TV-Debatte geliefert hatte. Sie wird in einer Zuschauerbefragung nach dem TV-Duell positiver wahrgenommen als ihr republikanischer Kontrahent. Dem Börsianer zufolge ist dies auch eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/la/mis