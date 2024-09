GNW-Adhoc: Regulierte Online-Casinos nutzen militärische Verschlüsselungstechnologie und sind damit Cyberkriminellen einen Schritt voraus

^WATERFORD, Irland, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der steigenden

Cyberkriminalität und der zunehmenden Datenpannen rüsten sich vertrauenswürdige Online-Casinos weltweit mit der neuesten, militärischen Verschlüsselungstechnologie aus, um selbst den raffiniertesten Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein. Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC) - ein führendes globales Casino-Ressourcenportal - hat angegeben, dass Datenpannen immer häufiger und kostspieliger werden, da findige Kriminelle überall im Internet lauern. Für die Glücksspielbranche geht es bei der Datenverschlüsselung nicht nur um den Schutz finanzieller Transaktionen: Es geht darum, jede Interaktion - von der Anmeldung bis hin zum Spielverlauf - zu sichern. Alle Spielerinformationen werden verschlüsselt, so dass Unbefugte praktisch keinen Zugriff darauf haben. ?Regulierte und seriöse Online-Casinos können es sich nicht leisten, bei der Sicherheit zu sparen. Die Sicherheit und der Schutz der Spieler sind nicht verhandelbar. Deshalb investieren sie massiv in die mehrschichtige Verschlüsselungstechnologie der nächsten Generation - dieselbe Technologie, die von Regierungen und globalen Finanzinstituten verwendet wird - um für digitale Bedrohungen undurchdringlich zu werden", so Miranda Raaff, Head of iGaming Information bei MDC. ?Dieses Maß an High-Tech-Sicherheit bedeutet, dass selbst im Falle einer möglichen Datenpanne verschlüsselte Informationen für Cyberkriminelle unlesbar und nutzlos bleiben. Durch die Integration modernster Firewalls, End-to-End- Verschlüsselung und Echtzeit-Überwachungssysteme schützen Online-Casinos jede Transaktion von Einzahlungen bis zu Auszahlungen und sichern jede Spielerinteraktion während der Übertragung ab." Die Dringlichkeit dieses Schrittes war noch nie so hoch wie heute. Durch öffentlichkeitswirksame Datenpannen wie die beim Energieriesen Halliburton (https://finance.yahoo.com/news/halliburton-confirms-data-stolen-ongoing- 124606691.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20v&guce_refe rrer_sig=AQAAAGdSNHdNz3I87bcyVRl3Ql9Tfy80rtnKcNGS41kEy3-6kYKFGzHDPidCz1wRiA8jUtN LWJ7fDacUwqqZJQfI-vZQB8iEs- BFAnnl0dQoQFSXJyflkysimxUlLXpL9WO506m31EmfsXd7svhf7nC25zxbpxjhamKEVFB87EpJAIhJ), dem Datenbroker National Public Data (NPD) (https://www.techopedia.com/news/victims-of-npd-breach-go-on-record) und dem Autogiganten Toyota (https://www.cpomagazine.com/cyber-security/toyota-confirms- third-party-data-breach-after-sensitive-info-leaks-on-the-dark-web/) könnten Milliarden von sensiblen Daten von Einzelpersonen offengelegt werden. ?Es stand noch nie so viel auf dem Spiel. Die Aufgabe regulierter Online-Casinos besteht darin, Hooligans im Cyberspace auf Schritt und Tritt zu überlisten. Deshalb passen sie ihre Abwehrmaßnahmen ständig an, um neue Bedrohungen in der sich schnell verändernden Cyberwelt zu bekämpfen. Das Vertrauen der Spieler ist der Grundstein ihres Erfolgs, daher tun sie alles in ihrer Macht Stehende, um es zu schützen", schloss Raaff. Über Minimum Deposit Casinos Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/1-deposit- casinos/), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein globales iGaming- Ressourcenportal, das die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Online- Casinos überprüft und Spielern empfiehlt. MDC analysiert jeden Aspekt von Online-Casinos, von der Überprüfung der Glücksspielerlizenzen bis hin zu Sicherheit, verantwortungsvollem Glücksspiel und fairen Spielpraktiken, bevor sie den Spielern empfohlen werden. Website - https://www.minimumdepositcasinos.org/ Kontakt-E-Mail: miranda@onetwentygroup.com (mailto:miranda@onetwentygroup.com) °