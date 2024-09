IRW-News: Consul Weltreisen GmbH : Boarding completed: CONSUL Weltreisen eröffnet Hannovers erste Luxus Travel Lounge KÖ8

IRW-PRESS: Consul Weltreisen GmbH : Boarding completed: CONSUL Weltreisen eröffnet Hannovers erste Luxus Travel Lounge KÖ8

Hannover, 11. September 2024 - CONSUL Weltreisen, ein renommierter Anbieter exklusiver Reisen mit über 40 Jahren Erfahrung, freut sich, die Eröffnung der KÖ8 Travel Lounge in der Königstraße 8 in Hannover bekannt zu geben.

Diese besondere Lounge richtet sich an Weltenbummler und anspruchsvolle Reisende aus Hannover und setzt neue Maßstäbe in der persönlichen Reiseberatung und Planung.

Die KÖ8 Travel Lounge öffnet ihre Türen am 12. September 2024. Termine für persönliche Beratungen können bequem online über die Website oder telefonisch vereinbart werden.

Als Pionier im Bereich exklusiver Reisen hat CONSUL Weltreisen seine DNA stets bewahrt: Kreuzflüge und begleitete Reisen, die außergewöhnliche Erlebnisse bieten, sind nach wie vor ein wichtiger Teil des Angebots. Darüber hinaus hat sich der Reisespezialist weiterentwickelt und setzt neue Schwerpunkte mit einem eigens dafür gebildeten Team aus erfahrenen Travel Designern.

Seit April dieses Jahres bietet CONSUL Weltreisen auch ein breites Spektrum an maßgeschneiderten, individuellen Luxusreisen und Kreuzfahrten zu den faszinierendsten Zielen weltweit an.

CONSUL Weltreisen ist einer der führenden Luxus-Reiseveranstalter auf dem deutschen Markt und hat in den vergangenen Monaten stark expandiert. Durch den Umzug nach Hannover und den Ausbau der Produktlinien CONSUL Luxury Travel und CONSUL Cruises sind auch neue Mitarbeiter an Bord gekommen.

Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen, sagt: Neben Nina Lübeck, die mit ihren 23 Jahren TUI-Know-how diesen Ausbau federführend begleitet hat, sind wir erfreut, die beiden Travel Designer Julia Rogall und René Rabe für uns gewonnen zu haben. Unser Team wächst kontinuierlich weiter. Besonders stolz sind wir auch darauf, dass Kai Schepp seit über einem Jahr Teil des Teams von CONSUL Weltreisen ist und die Reiseleitung unserer exklusiven Natur-, Kultur- und Abenteuerreisen übernommen hat. Er bringt jahrzehntelange Expertise mit und ist nach der Betreuung der Kreuzflüge bei Hapag-Lloyd nun in gleicher Funktion bei CONSUL Private Jet tätig.

In der KÖ8 Travel Lounge erwartet die Kunden ein Team von Reiseexperten, das selbst über 100 Länder bereist hat und seine Leidenschaft für das Entdecken neuer Orte in jede Beratung einfließen lässt. In einem eleganten und entspannenden Ambiente können Kunden ihre Reisewünsche besprechen und von der umfassenden Erfahrung und Expertise des Teams profitieren.

Mit der Eröffnung der KÖ8 Travel Lounge schaffen wir einen Raum, in dem Luxusreisende nicht nur beraten, sondern inspiriert werden, sagt Hans-Joachim Bischoff. Nach über 20 Jahren in der Branche wissen wir, dass die Wünsche unserer Kunden so individuell sind wie sie selbst. Die KÖ8 Travel Lounge bietet uns die perfekte Plattform, um diese Reiseträume in einem exklusiven Rahmen zu erfüllen. Unsere Kreuzflüge und Privatjet-Reisen bleiben das Herzstück unseres Angebots, während wir gleichzeitig die Vielfalt exklusiver, individueller Reisen weltweit ausbauen.

Die Lounge bietet modernste Technologien wie interaktive Reisewelten, die es den Kunden ermöglichen, ihre zukünftigen Reiseziele bereits vorab zu erkunden. Jede Reise wird individuell geplant und auf die höchsten Ansprüche abgestimmt - sei es eine exklusive Weltreise, eine einzigartige Kreuzfahrt oder ein Jet-Charter.

Die Eröffnung der KÖ8 Travel Lounge markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Geschichte von CONSUL Weltreisen und der Landeshauptstadt Hannover. Mit diesem neuen Standort bietet das Unternehmen nun einen zentralen Anlaufpunkt in Hannover für alle, die das Außergewöhnliche suchen und ihre Reiseplanung in die Hände erfahrener Profis legen möchten.

Nina Lübeck erklärt: Wir geben uns nicht mit einzelnen Momenten zufrieden - wir schaffen bleibende Erinnerungen für die Ewigkeit. Reisen bereichert das Herz - und bei CONSUL Weltreisen verwandeln wir Reisen in unvergessliche Schätze, erfüllt von besonderen Erlebnissen und einzigartigen Begegnungen. Denn wir sind überzeugt: Je individueller die Reise, desto tiefgreifender das Erlebnis.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen ist führender Anbieter von Luxusreisen und maßgeschneiderten Reiseerlebnissen. Das Unternehmen hat sich auf Kreuzflüge und Privatjet-Reisen spezialisiert und bietet darüber hinaus exklusive, individuelle Reisen zu den schönsten und faszinierendsten Zielen weltweit an. Mit einem Team von Reiseexperten, das über 100 Länder bereist hat, steht CONSUL Weltreisen für höchste Qualität, persönlichen Service und unvergessliche Reiseerlebnisse.

Kontakt:

CONSUL Weltreisen / KÖ8 Travel Lounge

Königstraße 8, 30175 Hannover

E-Mail: info@consulweltreisen.com oder hjb@consul-privatjet.com

Website: www.consulweltreisen.com

