Millionen Likes für Taylor Swifts Harris-Unterstützung

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Superstar Taylor Swift erhält für ihre Entscheidung, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu unterstützen, aus ihrer Fangemeinde enorm viel Zuspruch. Der Instagram-Beitrag, in dem die 34-Jährige ihre Unterstützung publik machte, erreichte binnen einer Viertelstunde eine Million Likes, nach 10 Stunden waren es fast acht Millionen. Das ist im Vergleich zu anderen Beiträgen Swifts ein hoher Wert. Zu den prominentesten Followern Swifts, die den Beitrag mit einem Like versahen, zählen die Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Selena Gomez sowie die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey.

Swift hatte in dem Beitrag unmittelbar nach dem TV-Duell zwischen Harris und dem Republikaner Donald Trump geschrieben, dass sie die Fernsehdebatte verfolgt habe und nun ein guter Zeitpunkt sei, sich über die jeweiligen Positionen der Kandidaten zu informieren. Sie werde bei der anstehenden Präsidentenwahl für Harris und deren Vizekandidaten Tim Walz stimmen, kündigte Swift an. Die Sängerin hat bei ihren Fans enormen Einfluss. Inwiefern sie die Präsidentenwahl am Ende beeinflussen wird, bleibt abzuwarten./trö/DP/jha