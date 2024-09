GNW-Adhoc: "Einzigartige Landschaft in Jiangxi" glänzt in Hongkong und Macau

^NANCHANG, China, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 3. September hat der

Monat zur Förderung von Kultur und Tourismus des Jahres 2024 unter dem Motto ?Einzigartige Landschaft in Jiangxi" in der Sonderverwaltungszone (SVZ) Hongkong und der Sonderverwaltungszone (SVZ) Macau offiziell begonnen. Die Eröffnungsfeier und eine Tourismus-Werbeveranstaltung fanden in der SVZ Hongkong statt. Am 5. September wurde eine ähnliche Werbeveranstaltung erfolgreich in der SVZ Macau durchgeführt, bei der eine Vielzahl von Tourismusrouten vorgestellt wurden, die Naturlandschaften, die Keramikkultur, die Hakka-Kultur und vieles mehr umfassten. The Activity of "Unique Landscape in Jiangxi " Shines in Hong Kong and Macao (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3245/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3245/eng) Um ?Einzigartige Landschaft in Jiangxi" bekannter zu machen und Touristen nach Jiangxi zu locken, stellte die Provinz ihre Naturlandschaften, ihr kulturelles Erbe und ihre touristischen Produkte in Hongkong und Macau vor. Dadurch wurde eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Tourismusunternehmen aus den drei Regionen geschaffen und den Einwohnern von Hongkong und Macau die Möglichkeit eröffnet, Jiangxi näher kennenzulernen. Bei der Eröffnungsfeier wurde der einzigartige Charme der Kultur von Jiangxi durch künstlerische Darbietungen, die reich an lokalen Elementen waren, anschaulich dargestellt. Im Rahmen des Monats zur Förderung von Kultur und Tourismus wurden auch exklusive Angebote zur Tourismusförderung für Einwohner von Hongkong und Macau vorgestellt, darunter Vorzugsregelungen im Rahmen von ?Dragon Travels - Happy Tour in Jiangxi" (wonach Personen, die im Jahr des chinesischen Drachen geboren sind, im Monat ihres Geburtstags freien Eintritt zu malerischen Orten in Jiangxi genießen können), fast 140 Vorzugsregelungen für 110 malerische Orten in Jiangxi und 33 Spezialangebote für 17 Fünf-Sterne- Hotels. Mei Yi, Generaldirektorin der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangxi, wies in ihrer Rede darauf hin, dass Jiangxi, Hongkong und Macau als Reiseziele und als Quellen für Touristen für einander immer wichtiger werden. Die drei Regionen haben in verschiedenen Bereichen wie dem kulturellen Austausch und dem Schutz des kulturellen Erbes eine bedeutende Zusammenarbeit erreicht. Dieses Projekt wird die kulturelle und touristische Sichtbarkeit und den Ruf von Jiangxi in Hongkong und Macau verbessern und den Einwohnern hier helfen, mehr über Jiangxi zu erfahren. Es wird auch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, den Austausch von Touristen und die Zusammenarbeit zwischen Tourismusunternehmen in Jiangxi, Hongkong und Macau fördern und so die kulturelle und touristische Zusammenarbeit weiter stärken. Li Dahong, Mitglied des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes und Vorsitzender der Hong Kong Ta Kung Wen Wei Media Group, wies darauf hin, dass die Beziehungen zwischen Jiangxi und Hongkong im Zuge der Entwicklung der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area enger geworden sind und der Austausch in verschiedenen Bereichen immer häufiger stattfindet. Viele Touristen aus Hongkong reisen entlang des Flusses Dongjiang nach Norden, um die vielfältige Landschaft und Kultur von Jiangxi zu genießen. Li Dahong ist der Meinung, dass diese besondere Werbeveranstaltung die kulturelle und touristische Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen weiter erleichtern, die gegenseitige Entwicklung fördern und zu für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen führen wird. Während des Projekts wurde das ?Unique Landscape in Jiangxi" Jiangxi Culture and Tourism (Hong Kong, Macao) Promotion Center gegründet und es wurden Kooperationsvereinbarungen zwischen großen Reisebüros in Jiangxi und China Travel Service (Hong Kong) Limited unterzeichnet. Ng Hei-on (oder Wu Xi'an in Mandarin-Aussprache), stellvertretender Vorsitzender des Travel Industry Council of Hong Kong, wies darauf hin, dass der Tourismussektor in Hongkong großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Kultur- und Tourismusbehörden von Jiangxi legt. Mit der Intensivierung der Werbemaßnahmen zwischen Jiangxi und Hongkong spürt die Branche deutlich, dass der Raum für Austausch und Zusammenarbeit größer wird und neue Impulse für die hochwertige Entwicklung des Tourismus in beiden Regionen entstehen. Die Veranstaltung in Macau, die Teil des Monats zur Förderung von Kultur und Tourismus des Jahres 2024 unter dem Motto ?Einzigartige Landschaft in Jiangxi" war, beleuchtete auch viele Aspekte der touristischen Ressourcen von Jiangxi, darunter seine rote (revolutionäre), grüne (ökologische) und alte Kultur. Es wurden vier thematische Studienreisen vorgestellt, die einen umfassenden Einblick in den einzigartigen Charme von Jiangxi bieten. Darüber hinaus hat Jiangxi mehrere Vorzugsregelungen für Hongkong und Macao eingeführt, die Ermäßigungen auf Eintrittskarten, Unterkünfte und vieles mehr umfassen, um sicherzustellen, dass die Initiative zur Anziehung von Touristen nach Jiangxi vollständig umgesetzt wird. Hsu Yiu-ming (oder Xu Yaoming in Mandarin-Aussprache), stellvertretender Direktor des Tourismusbüros der Regierung der Sonderverwaltungszone Macau, erklärte, dass Jiangxi und Macau seit langem gute touristische Beziehungen pflegen. Diese Werbeveranstaltung vermittelte den Einwohnern von Macau ein vielschichtiges Verständnis für die kulturellen und touristischen Ressourcen von Jiangxi und förderte den Austausch und die Besuche zwischen den beiden Regionen. Hsu Yiu-ming freute sich darauf, die Zusammenarbeit mit Jiangxi in weiteren Bereichen zu vertiefen und neue Wege und Möglichkeiten für die Tourismusentwicklung zu erkunden. Chen Jimin, President der Macao Jiangxi Association, erklärte, dass die beiden Regionen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen könnten, indem sie sich auf den Kulturtourismus konzentrieren. Dies könnte eine verstärkte Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung, wirtschaftlichen Austausch und die Interaktion von Jugendlichen umfassen. Quelle: Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangxi °