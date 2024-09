GNW-Adhoc: World-Class Marine Port Cluster Comprehensive Index 2024 veröffentlicht - Neuer Maßstab für Innovation, Integration und Entwicklung für die globale Hafen- und Schifffahrtsbranche

^QINGDAO, China, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. August 2024 hat in

Qingdao die Förderkonferenz zum Aufbau eines Weltklasse-Hafenclusters und internationaler Logistikkorridore stattgefunden, auf welcher der World-Class Marine Port Cluster Comprehensive Index 2024 veröffentlicht wurde. Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3241/eng) Laut dem vom China Economic Information Service veröffentlichten Bericht über den Entwicklungsindex für Weltklasse-Hafencluster haben sich Chinas Hafencluster als führend in der weltweiten Branche etabliert. Umfassende Indikatoren lassen erkennen, dass sich der Zentralhafencluster des Jangtse-Deltas, der Hafencluster der Provinz Shandong, der südliche Hafencluster des Jangtse-Deltas und der Hafencluster des Perlflussdeltas dem Hafencluster der Bucht von Tokio in Japan und dem Hafencluster New York/New Jersey in den Vereinigten Staaten angeschlossen haben und nun zu den führenden Seehafenclustern der Welt gehören. Mit effizienten betrieblichen Abläufen, fortschrittlicher Infrastruktur und integrierten Servicekapazitäten sind Chinas Hafencluster zum weltweit wichtigsten Netzwerk miteinander verbundener Häfen geworden, was ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Der Xinhua · Shandong Port Bulk Commodity Index konzentriert sich auf den Handel und die Zirkulation von Massengütern. Der Index wurde kontinuierlich verbessert, um ein umfassendes System zu schaffen, das einen Preisindex, einen Lagerbestandsindex sowie einen Index für die ein- und ausgehende Logistik umfasst. Dieser Index hat den dualen Umlauf von Massengütern auf nationalen und internationalen Märkten erleichtert und so die Resilienz und Sicherheit der Industrie- und Lieferkette erhöht. Im Jahr 2024 wurde der Xinhua · Shandong Port Bulk Commodity Index um einen Aktivitätsindex für die Rohöltankkapazität erweitert, der die Lagerung und den Transport von Rohöl in den Häfen genau abbildet und den Marktteilnehmern eine wertvolle Referenz für Handelsaktivitäten bietet. Der ?RCEP Seaborne Trade Index" analysiert die Trends und strukturellen Veränderungen im RCEP-Seehandel und zeigt objektiv die globalen Handelstrends auf. Der Index zeigt, dass Chinas Warenexporte im Jahr 2023 14,2 % des weltweiten Gesamtvolumens ausmachten, womit das Land das siebte Jahr in Folge seine Position als größtes Warenhandelsland konsolidierte. China trug zu einem Drittel zum Anstieg des weltweiten Seehandelsvolumens bei und festigte damit seine Rolle als beständiger ?Stabilisator" des Welthandels. Im Jahr 2024 liegt der Index bei 102,3, was einem leichten Anstieg von 0,9 gegenüber dem Vorjahr entspricht und den höchsten Wert der letzten sechs Jahre darstellt. Quelle: China Economic Information Service °