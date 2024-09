TAGESVORSCHAU: Termine am 12. September 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. September 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/24 07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen/Investor Update 08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahereszahlen 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung 22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: UBS Quo Vadis Industrials in Zürich u.a. mit Legrand, Kion Group USA: Moderna, Research and Development Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 8/24 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 7/24 08:00 DEU: Großhandelspreise 8/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/24 (endgültig) 09:00 TUR: Leistungsbilanz 7/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/24 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 8/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid 14:30 USA: Erzeugerpreise 8/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Kongress «Vivavelo» der Fahrradwirtschaft von Verbund Service und Fahrrad, ZIV - Die Fahrradindustrie und Zukunft Fahrrad + 18.00 parlamentarischer Abend der Fahrradwirtschaftsverbände, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: VCI Chemie & Pharma-Gipfel 2024 mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin + 12.30 Rede Bundeskanzler Scholz + 13.15 Podiumsdiskussion «Kehrtwende in der Industriepolitik - So gelingt der Neustart» mit Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, und VCI-Präsident Markus Steilemann + 14.00 «Weichenstellung für den Aufbruch» - Nach einem Impuls von Friedrich Merz diskutiert der CDU-Bundesvorsitzende mit VCI-Präsident Steilemann + 15.20 Podiumsdiskussion «Bewährungsprobe für die Wertschöpfungskette: Was braucht der Chemie- und Pharmastandort von morgen?» + 16.15 «Solide Zukunft durch solide Finanzen?» Nach einer Rede von Christian Lindner (FDP) diskutiert der Finanzminister mit VCI-Präsident Steilemann + 17.00 Podiumsdiskussion «Eine Welt im Wandel: Keine Resilienz ohne aktives Risikomanagement» DEU: Fortsetzung Haushaltsberatungen im Bundestag mit Debatten zu den Einzeletats Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Inneres, Umwelt und Verkehr, Berlin CHN: Internationaler Sicherheitsdialog Xiangshan-Forum beginnt, Peking HUN: Informelles Treffen der EU-Finanzminister - 1. Tag, Budapest

