Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Daten stützen US-Zinshoffnung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkten haben am Freitag weiter zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 baute mit den freundlichen US-Börsen seinen Gewinn aus. Er verabschiedete sich 0,62 Prozent höher mit 4.843,99 Punkten aus dem Handel. Dank einer guten zweiten Wochenhälfte schraubte er sein Wochenplus auf 2,2 Prozent hoch. Der Schweizer SMI legte am Freitag um 0,47 Prozent auf 12.038,27 Punkte zu. Beim britischen FTSE 100 stand ein Kursanstieg um 0,39 Prozent auf 8.273,09 Zähler zu Buche.

Neue US-Konjunkturdaten stützten die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen. Nach der Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürfte am kommenden Mittwoch auch die amerikanische Notenbank Fed ihre Geldpolitik lockern. Medienberichte, wonach die Fed mit einer Zinssenkung von 0,50 Prozentpunkte statt der bislang favorisierten 0,25 Punkte aufwarten könnte, entfachten an den Börsen aber eine überschaubare Wirkung./gl/nas