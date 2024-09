Technologiekonzern Voith bekommt neuen Chef

HEIDENHEIM AN DER BRENZ (dpa-AFX) - Der Chef des Flugtaxi-Unternehmens Volocopter, Dirk Hoke, wird künftig dem Technologiekonzern Voith vorstehen. Der 55-Jährige tritt den Posten spätestens zum 1. April kommenden Jahres an, teilte der Konzern in Heidenheim an der Brenz mit. Er folgt auf Toralf Haag, der das Unternehmen Ende August verlassen hat. Haag wollte sich früheren Angaben zufolge beruflich neu orientieren. Er hatte demnach acht Jahre bei Voith gearbeitet, fünf davon als Vorsitzender der Geschäftsführung.

Der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrates, Siegfried Russwurm, sagte, mit Hoke habe man eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit für Voith gewinnen können. Mit seiner umfassenden Industrieerfahrung und seiner interkulturellen Kompetenz werde er das Unternehmen konsequent auf die Zukunft ausrichten, die Ertragskraft weiter steigern und die Positionierung von Voith stärken./ols/DP/ngu