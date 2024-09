GNW-Adhoc: Größter Cocktail-Wettbewerb der Welt ernennt Keegan McGregor zum World Class Global Bartender of the Year

^SHANGHAI, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keegan McGregor aus Kanada ist beim

weltgrößten Cocktail-Wettbewerb, der dieses Jahr in Shanghai stattgefunden hat, mit dem begehrten Titel des ?World Class Global Bartender of the Year 2024" ausgezeichnet worden. Keegan McGregor trat gegen Finalisten aus 44 Regionen auf der ganzen Welt an, die sich über sechs Kontinente erstreckten, und wurde von einer internationalen Gruppe von Branchenlegenden während der jährlichen Feier der globalen Cocktailkultur zum ultimativen Gewinner ernannt. Keegan von der Highwayman Bar hob sich von den anderen Wettbewerbern ab, indem er eine Reihe von charakteristischen Drinks präsentierte, die Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Innovation zelebrierten. Damit verdiente er sich einen Platz im globalen Finale, das in einer der geschichtsträchtigsten und berühmtesten Städte der Welt, Shanghai, stattfand. Der von Diageo veranstaltete World Class- Wettbewerb soll die nächste Generation von Barkeepern herausfordern und inspirieren, indem sie für ihre Kreativität, ihr Storytelling und ihre Techniken belohnt werden. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto ?Future Legacy" (Zukünftiges Vermächtnis) und bewies, dass die Zukunft des Bartending noch nie so aufregend war. Es wurden einzigartige Geschmackskombinationen und Cocktailkonzepte entdeckt, die die Lebendigkeit der besten Bars der Welt widerspiegeln. Als Teil seiner Reise zeigte der Gewinner mit einem maßgeschneiderten Johnnie Walker Blue Label-Drink, wie Scotch Whisky mit Hilfe von Technologie zum Leben erweckt werden kann und eine neue Generation von Drinks erschafft. Er wurde auch aufgefordert, ein Getränkeduo zu kreieren, das sowohl seine Heimatstadt als auch Shanghai mit einheimischen Zutaten und Don Julio Tequila neu interpretiert. Für seine Heimatstadt Halifax, Nova Scotia, präsentierte er eine Anlehnung an ein Gericht namens Hodge Podge - ein Eintopf mit lokal geerntetem Gemüse - und kreierte mit Elementen daraus eine Variante des klassischen Eierlikörs. Im Rahmen eines Ketel One Wodka-Wettbewerbs wurde Keegan mit der Aufgabe betraut, eine Cocktail-Initiative zu kreieren, die das Wachstum des Gastgewerbes in seinem Viertel in Halifax unterstützt. Außerdem kreierte er drei bahnbrechende Gin-Cocktails mit Tanqueray No. TEN, die die Juroren auf eine Reise durch die Barkeeper-Geschichte und in die Zukunft mitnahm, wobei jeder Drink einer Legende der Branche Tribut zollte. Beim Singleton-Wettbewerb ging es darum, einen genial theatralischen Single Malt Scotch Whisky zu kreieren, der Geschmack und Klang miteinander verbindet. Der Höhepunkt war der finale Wettbewerb, ?The Shanghai Showdown", bei der Keegan zusammen mit sieben anderen Finalisten ein eindringliches Bar-Pop-up-Erlebnis kreierte, das die Grenzen des Barkeepings überschritt und den Ton für die Zukunft der Cocktailkultur angab. Einige der am meisten respektierten und ausgezeichneten Talente der Branche, darunter Agostino Perrone, Director of Mixology in der preisgekrönten Londoner Connaught Bar, Ryan Chetiyawardana, Mastermind des Mr. Lyan-Imperiums, Julie Reiner von den New Yorker Hotspots Milady's und Clover Club sowie ein Eliteteam von Barkeepern und Barbesitzern, die hinter einigen der berühmtesten Bars der Welt stehen, bildeten während der gesamten Woche die Jury. Keegan McGregor, World Class Global Bartender of the Year 2024, dazu: ?Meine World Class-Reise begann vor sechs Jahren, daher ist es eine ganz besondere Erfahrung, als World Class Global Bartender of the Year 2024 anerkannt zu werden. Der Zusammenhalt unter den Wettbewerberinnen und Wettbewerbern in dieser Woche war inspirierend und hat mich angetrieben. Der wichtigste Ratschlag, den ich erhielt, war, ich selbst zu sein, und genau das habe ich getan." Kevin Delaney, Global Senior Brand Manager von World Class, dazu: ?World Class ist in den letzten 15 Jahren immer präsenter geworden und hat sich einen Ruf als Keimzelle von Trends und als Höhepunkt der Barkultur erworben. Das diesjährige Programm fühlt sich wirklich wie der Höhepunkt von anderthalb Jahrzehnten des Lernens und des Wachstums für unser Programm und die globale Gastwirtschaftsbranche an. Shanghai ist ein einzigartiger Schmelztiegel von Tradition und Moderne und die Stadt war der Schauplatz für eine unglaubliche Woche voller Kreativität, Professionalität und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Diageo setzt sich seit langem dafür ein, die Besten dieser wunderbaren Branche zu zelebrieren, und heute Abend feiern wir nicht nur den diesjährigen Gewinner, sondern auch alle, die in den letzten 15 Jahren Teil von World Class waren. Ich könnte nicht stolzer auf Keegan sein und kann es kaum erwarten, Teil dieses aufregenden neuen Kapitels seiner Reise als World Class Global Bartender of the Year zu sein". Cocktail-Liebhaber und Branchenexperten reisten aus der ganzen Welt an, um an einem innovativen und dynamischen dreiwöchigen Programm voller Highlights teilzunehmen. Das World Class Cocktail Festival, das den Wettbewerb begleitete, präsentierte das Beste aus der Cocktail- und Barszene Shanghais und der Umgebung mit über 100 Veranstaltungsorten, die mit einzigartigen Events und Speisekarten aufwarteten. Die preisgekrönten Shanghaier Bars Speak Low, Sober Company und The Odd Couple von Shingo Gokan, Coa Shanghai, eine mexikanisch inspirierte Cocktailbar, die sich auf Agaven-Spirituosen und Cocktails spezialisiert hat, das Hope & Sesame Guangzhou, das auf Platz 14 der 50 besten Bars Asiens steht, Epic, eine preisgekrönte Cocktailbar von Cross Yu, die die lokale Kultur Shanghais und die Disco-Ära präsentiert, und die japanisch beeinflusste Suzu Bar, Shanghai, hatten besondere Öffnungszeiten für Gäste. Der letztjährige Gewinner von World Class Global, Jacob Martin, war ebenfalls zu Gast im luxuriösen Mandarin Oriental Hotel im nahe gelegenen Guangzhou. Die internationalen Branchenexperten von World Class haben nicht nur die Wettbewerbe beurteilt und die Barszene der Stadt übernommen, sondern auch am allerersten World Class Mentorship-Programm teilgenommen und einen Beitrag zum Branchenforum geleistet. Es gab Seminare, Workshops und Gruppendiskussionen, die sich auf die heißesten und meistdiskutierten Themen der Branche konzentrierten, mit denen sich globale Unternehmen und Fachleute des Gastgewerbes in jeder Region auseinandersetzen müssen. Dazu gehörte ?Vibe Architecture" mit Julie Reiner, Adrián Michal?ík, Shelley Tai und Ervin Trykowski, die die Teilnehmer in die wesentlichen Elemente des Aufbaus einer sensorischen Landschaft eintauchen ließen, die das Angebot der Verbraucher perfekt ergänzt. ?Content is Queen" mit Jing Zhang, Global Editor-in-Chief von Jing Daily, Kaitlyn Stewart von @likeablecocktails und Giuliana Pe Benito, Global Culture Manager für World Class und Tanqueray, wurde von Gillian Cook, Global Head of Culture für Diageo Luxury, moderiert. Gemeinsam untersuchten sie die einzigartigen Lösungen, mit denen die Content-Schöpfer von heute die Herausforderungen beim Aufbau von Luxusmarken und beim Erreichen des Publikums im digitalen Zeitalter meistern. HINWEISE FÜR REDAKTEURE Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an worldclass@thestory.co.uk (mailto:worldclass@thestory.co.uk) ÜBER KEEGAN MCGREGOR Geboren und aufgewachsen in Halifax, Nova Scotia, verliebte sich Keegan in das Gastgewerbe, als er durch Kanada reiste, nachdem er in New Brunswick klassische Musik studiert hatte. Keegan hat das einfache Ziel, seinen Gästen immer einen herzlichen Empfang zu bereiten. Sie sollen das Gefühl haben, dass sie zu einer Küchenparty in sein Haus eingeladen wurden und das richtige Getränk in der Hand haben. Er ist ständig bestrebt, den von Kneipen dominierten Markt zu vergrößern, indem er seine Kunden und Kollegen aufklärt und mehr Aufmerksamkeit auf die Welt der Spirituosen lenkt. In diesem Jahr nahm Keegan zum dritten Mal an der World Class Canada teil. ÜBER WORLD CLASS World Class hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu inspirieren, besser zu trinken und dabei unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Ob zu Hause oder in einer Bar, World Class regt die Verbraucher dazu an, darüber nachzudenken, was, wo und wie sie trinken, und dabei das Beste der Cocktailkultur zu entdecken. World Class hat in den letzten fünfzehn Jahren über 400.000 Barkeeper auf der ganzen Welt unterstützt, geschult und inspiriert und sie mit den besten Spirituosen der Welt zusammengebracht. World Class ist die Autorität in der globalen Getränkebranche, wenn es um Informationen über die neuesten Getränke, Trends, Cocktailrezepte und Einblicke in die Branche geht. ÜBER DAS WORLD CLASS-BRANCHENFORUM World Class ist ein globales Treffen der angesehensten und gefeiertsten Talente der Welt. Durch die Initiative des World Class-Branchenforums werden die Gespräche gefördert, die die Kreativität anregen. Das Branchenforum bietet eine Plattform, die die Gemeinschaft vereint und führende Stimmen dazu ermutigt, Erkenntnisse auszutauschen, Auswirkungen zu diskutieren und ein dauerhaftes Vermächtnis für die Akteure der Branche zu schaffen. Von der Einführung technologischer Mixologie bis hin zur Vibe-Architektur, der Kunst, eine emotionale Verbindung zu den Gästen herzustellen, setzt sich die Gemeinschaft weiterhin dafür ein, die Cocktail-Kultur zu verändern und jedem Cocktail- Liebhaber ein Erlebnis der Spitzenklasse zu bieten. Beim diesjährigen World Class-Branchenforum wurde auch ein brandneues Eins-zu-Eins-Mentoring-Programm eingeführt, das den Finalisten die Möglichkeit bietet, von einigen der weltweit führenden Talente der Branche, einschließlich der World Class Hall of Fame, Zeit und maßgeschneiderte Beratung zu erhalten. ÜBER DIAGEO Diageo ist ein weltweit führendes Unternehmen für Getränkealkohol mit einer herausragenden Sammlung von Marken in den Kategorien Spirituosen und Bier. Zu diesen Marken gehören Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, J&B und Buchanan's Whiskys, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist ein globales Unternehmen, und unsere Produkte werden in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Das Unternehmen ist sowohl an der London Stock Exchange (DGE) als auch an der New York Stock Exchange (DEO) notiert. Für weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken und unsere Leistungen besuchen Sie uns unter www.diageo.com. Besuchen Sie die globale Ressource von Diageo für verantwortungsbewusstes Trinken, www.DRINKiQ.com, für Informationen, Initiativen und Möglichkeiten zum Austausch von Best Practices. Wir feiern das Leben, jeden Tag, überall. Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5302bd3b-3121-4749-99a0- d84cd2c29e3c (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5302bd3b-3121-4749-99a0- d84cd2c29e3c)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb19c4c7- 6bed-4a57-8899-d93b778cba83 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb19c4c7-6bed-4a57-8899- d93b778cba83)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a0c8e48-d3c5- 4f97-b664-7f1111d36491