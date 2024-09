Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste dominieren vor Zinsentscheiden

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen bestimmen zu Beginn einer von der Geldpolitik geprägten Woche moderate Kursverluste das Bild. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte am Montag in einer engen Spanne um seinen letzten Schlusskurs. Zum Handelsende verlor er 0,34 Prozent auf 4.827,63 Punkte.

Der Züricher SMI sank letztlich um 0,26 Prozent auf 12.005,47 Punkte. Ein ähnliches Minus stand in Paris zu Buche. Dagegen schaffte der Londoner FTSE 100 ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 8.278,44 Zähler./gl/nas