Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu K-Frage/Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu K-Frage/Merz:

"Am nächsten Sonntag endet der Spätsommer und damit die Zeit, bis zu der CDU und CSU die K-Frage klären wollten. Dummerweise erwartet die CDU just am selben Tag ein Wahldämpfer in Brandenburg. Wieder kein Rückenwind für Friedrich Merz, der es kaum erwarten kann, endlich seine Kanzlerkandidatur zu erklären. Zu allem Überfluss hat sein Rivale, der "Kanzlerkandidat der Herzen" Markus Söder, auch noch eine Diät begonnen; welche Wählerin wollte ihm jetzt noch widerstehen? Spaß beiseite: Merz macht's, und bis zur Verkündung werden nicht mehr viele Tage vergehen. Die Zeit für die Entscheidung ist reif, weitere Verzögerungen würden die Wähler zu Recht als alberne Selbstbeschäftigung in ernster Zeit empfinden. Der 68-Jährige hat es sich verdient, hat die demoralisierte Nach-Merkel-CDU wieder auf stattliche 33 Prozent hochgezogen. Merz mag altmodisch sein. Aber bei ihm wissen die Wähler, woran sie sind."