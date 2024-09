Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - Zinshoffnung stützt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag ihren tags zuvor unterbrochenen Aufwärtstrend fortgesetzt. Überraschend schwache Wirtschaftsnachrichten aus der wichtigsten Volkswirtschaft Deutschland interpretierten die Anleger offenbar eher positiv. Die Kursaufschläge an den rekordfreudigen New Yorker Börsen, wo die Anleger trotz guter heimischer Konjunkturdaten weiter eine deutliche US-Zinssenkung erwarten, gaben aber keinen zusätzlichen Schwung mehr.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,69 Prozent fester mit 4.860,78 Punkten. Für den Schweizer SMI ging es um 0,31 Prozent auf 12.042,78 Zähler bergauf. Der britische FTSE 100 , der sich vortags etwas besser als die anderen Indizes gehalten hatte, legte um 0,38 Prozent auf 8.309,86 Punkte zu.

Ungeachtet der US-Daten wies das "Fed Watch Tool" der Optionsbörse CME zuletzt eine Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent aus, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre geldpolitische Wende mit einem großen Zinssenkungsschritt von 0,5 Prozentpunkten einleiten wird. Der Wert liegt knapp über dem Vortagsniveau - vor einer Woche betrug er lediglich 34 Prozent und vor einem Monat 25 Prozent./gl/nas