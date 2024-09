Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet mit moderaten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag für zaghafte Käufe genutzt. Der Dax legte im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 18.712 Punkte zu. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt somit im Visier. Größere Wetten dürften Investoren kurz vor der mit Spannung erwarteten absehbaren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend aber wohl nicht mehr eingehen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,7 Prozent auf 25.579 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,5 Prozent nach oben./bek/men