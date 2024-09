EQS-News: bioXXmed gewinnt mit Prof. Dr. Rüdiger Braun einen herausragenden Kandidaten für den freien Sitz im Aufsichtsrat der bioXXmed AG

EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges

bioXXmed gewinnt mit Prof. Dr. Rüdiger Braun einen herausragenden Kandidaten für den freien Sitz im Aufsichtsrat der bioXXmed AG



Darmstadt, 17. September 2024 – Mit Prof. Dr. Rüdiger Braun konnte die bioXXmed AG einen hoch qualifizierten Kandidaten für die Besetzung des freien Sitzes im Aufsichtsrats der bioXXmed AG gewinnen. Prof. Braun ist habilitierter Mediziner im Fachgebiet Virologie sowie Facharzt für Labormedizin und Infektiologie. Er war Leiter der virologischen Forschung bei der Bayer AG sowie Leiter des Bayer Forschungszentrums in Japan. Als Unternehmer hat er erfolgreich ein eigenes MVZ in Süddeutschland geleitet.

Mit seiner Expertise und seinem Netzwerk gewinnt die bioXXmed AG und mit ihr die rancoderm GmbH weitere medizinische Kompetenz um die Produktzulassung von DermaPro® zu erreichen und weitere Anwendungsgebiete zu evaluieren.

Prof. Braun stellt sich auf der kommenden Hauptversammlung zur Wahl. Den Termin geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Über bioXXmed AG

bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Gebiet der Behandlung von schwer behandelbaren, chronischen Wunden. Das führende Produkt ist DermaPro® zur Behandlung von chronischen Wunden, beispielsweise auf Basis von Diabetes. DermaPro® befindet sich derzeit in der Entwicklung für eine Zulassung als Medizinprodukt in USA und EU. Innovationsträger von DermaPro® ist die rancoderm GmbH. An dieser Gesellschaft ist bioXXmed zu 100% beteiligt.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Butzbacher Weg 6

64289 Darmstadt

Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag

