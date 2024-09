GNW-Adhoc: CorelDRAW Graphics Suite führt umfangreiche Pantone-Farbpalette und Verbesserungen des Werkzeugs 'Malpinsel' ein

^MÜNCHEN, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alludo (https://www.alludo.com/en/?utm_medium=pr&utm_source=globenewswire&utm_campaign= cdgs-channel-en-cdgsseptemberrelease), ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, stellte heute mehrere Updates seiner erfolgreichen Grafikdesign-Software-Lösungen CorelDRAW Graphics Suite (https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/?utm_medium=pr&utm_source=globen ewswire&utm_campaign=cdgs-channel-en-cdgsseptemberrelease) und CorelDRAW Technical Suite (https://www.coreldraw.com/en/product/technical- suite/?utm_medium=pr&utm_source=globenewswire&utm_campaign=cdgs-channel-en- cdgsseptemberrelease) vor. Mit den Updates werden eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, mit denen Designern ihre kreativen Visionen einfach umsetzen können. ?Die Verbesserungen unserer Malpinsel spiegeln wider, wie sehr uns Innovation und das Feedback unserer Nutzer am Herzen liegt", sagte Prakash Channagiri, Senior Director Produktmanagement für CorelDRAW. ? Dank der neuesten Pantone- Farbpaletten haben Anwender jetzt Zugriff auf 175 neue Farben, die eine präzise Farbabstimmung ermöglichen und für lebendigere Designs sorgen. Diese Neuerungen eröffnen Designern neue Wege, effizienter zu arbeiten und ihre Kreativität voll auszuschöpfen." Die neueste Version bringt zudem deutliche Verbesserungen in der Qualität und Funktionalität, was ein noch zuverlässigeres Designerlebnis bietet - basierend auf dem wertvollen Feedback unserer treuen Nutzer. Millionen Anwender weltweit setzen auf CorelDRAW, weil sie damit schnell zu erstklassigen Ergebnissen gelangen. Das sind die Neuerungen in der CorelDRAW Graphics Suite: * Exklusive Pinselpakete für Abonnenten: Das Hilfsmittel 'Malpinsel' besticht durch eine Reihe von Neuerungen. Abonnenten erhalten kostenlos 50 neue pixelbasierte Pinsel. Außerdem können zusätzliche Pinselpakete käuflich erworben werden. * Malpinsel-Eigenschaften/-Einstellungen: Eine Reihe neuer Steuerelemente ermöglichen es, das Aussehen von Pinselstrichen ganz einfach anzupassen. Dazu können beispielsweise Strukturen oder der Stiftdruck simuliert werden. * Pinsel-Favoriten: Die bevorzugten Pinsel lassen sich jetzt als Favoriten markieren und abspeichern. Dadurch können Benutzer ihren kreativen Prozess optimieren und sicherstellen, dass ihre am häufigsten verwendeten Pinsel immer gleich zur Hand sind, wenn sie gebraucht werden. * Spezielle Registerkarte für das Hilfsmittel 'Malpinsel': Alle Pinseleinstellungen können jetzt über das Informationsfenster 'Eigenschaften' geregelt werden. Hier befinden sich auch die neuen Steuerelemente 'Pinseldichte', 'Glättung' und 'Glühen'.

* Pantone-Farbpaletten: In CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT (TM) ist die neueste

Farbpalette von PANTONE mit dem Titel Dualities ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Mit den 175 neuen Farbtönen können Anwender die Farbabstimmung weiter optimieren und sicherstellen, dass die Ausgabe immer den Erwartungen entspricht. Mit Vector FX, einer generativen KI-Anwendung, die in CorelDRAW erworben werden kann, lassen sich jetzt außerdem einzigartige Vektorgrafiken mithilfe von Textvorgaben erstellen. Anwender haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Eingaben zu experimentieren und so ihren Designprozess zu optimieren. Die skalierbaren Grafiken, die dabei entstehen, dienen als ideale Grundlage für kreative Projekte. Sobald eine Vektorgrafik erstellt wurde, lässt sich direkt aus Vector FX heraus CorelDRAW starten, um die Grafik weiter zu bearbeiten und zu verfeinern. Um einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu gewährleisten, sorgt Vector FX dafür, dass alle generierten Inhalte ethischen Standards entsprechen. Auch die Nutzer der CorelDRAW Technical Suite und der CorelDRAW Technical Suite 3D CAD, einer Software-Sammlung für technisches Design und Dokumentation, profitieren von verbesserten und optimierten Funktionen. Das neueste Update enthält alle Neuerungen der CorelDRAW Graphics Suite und führt zudem die neue S1000D-Farbpalette ein. Diese ist direkt über die Farbsymbolleiste in XVL Studio zugänglich, um präzise und konsistente Illustrationen zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Update Verbesserungen in Qualität und Stabilität häufig genutzter Werkzeuge. Anwender der CorelDRAW Technical Suite 3D CAD profitieren außerdem von einer neuen Voreinstellung für die S1000D-konforme Ausgabe von Illustrationen sowie von erweiterten 3D-CAD-Importfunktionen, die den neuesten CAD-Technologien entsprechen. Preise und Verfügbarkeit Die CorelDRAW Graphics Suite ist für Windows und macOS verfügbar und kann von Abonnenten und Nutzern mit einer Dauerlizenz auch online genutzt werden. Sie wird in folgenden Sprachen angeboten: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Brasilianisches Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Schwedisch und Japanisch. Das Abonnement kostet 369 EUR pro Jahr, während die CorelDRAW Graphics Suite 2024 als Dauerlizenz zum empfohlenen Preis von 779 EUR erhältlich ist. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Einen Vergleich der Kaufmöglichkeiten von CorelDRAW Graphics Suite finden Sie unter: https://www.coreldraw.com/coreldraw/#compare (https://www.coreldraw.com/coreldraw/#compare?utm_medium=pr&utm_source=globenews wire&utm_campaign=cdgs-channel-en-cdgsseptemberrelease) Weitere Informationen zu Unternehmenslizenzen erhalten Sie unter www.coreldraw.com/business (https://www.coreldraw.com/en/licensing/business/?utm_medium=pr&utm_source=globe newswire&utm_campaign=cdgs-channel-en-cdgsseptemberrelease) und zu Lizenzen für den Bildungsbereich unter www.coreldraw.com/education (https://www.coreldraw.com/en/licensing/education/?utm_medium=pr&utm_source=glob enewswire&utm_campaign=cdgs-channel-en-cdgsseptemberrelease). Alludo Alludo ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das den Menschen hilft, besser zu arbeiten und besser zu leben. Wir sind die Menschen hinter prämierten, weltweit anerkannten Marken wie Parallels, Corel, MindManager und WinZip. Unsere professionellen Grafik-, Virtualisierungs- und Produktivitätslösungen sind präzise auf die mobile digitale Belegschaft abgestimmt und bieten dieser die Freiheit zu arbeiten, wie, wann und wo sie möchte. Mit über 35 Jahren Innovationserfahrung unterstützt Alludo mehr als 2,5 Millionen zahlende Kunden bei allem, was sie tun, indem es ihnen hilft, überall und auf jedem Gerät Ideen frei zu realisieren, nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, Ideen zu teilen und so zu arbeiten, wie es Ihnen passt. Weitere Informationen finden Sie unter www.alludo.com (http://www.alludo.com). © 2024 Cascade Parent Limited handelnd unter Alludo. Alle Rechte vorbehalten. Alludo und das Alludo-Logo sind in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern Marken von Cascade Parent Limited. Corel, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, MindManager und WinZip sind in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Parallels ist eine eingetragene Marke der Parallels International GmbH. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Mitteilungen und rechtliche Informationen finden Sie unter www.alludo.com/en/legal (http://www.alludo.com/en/legal). Kontakt: Emilie Schafferling Corporate Communications Manager emilie.schafferling@alludo.com (mailto:emilie.schafferling@alludo.com) Die fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97914f21-664b-441a-bd64- 9624374342f8/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a153c671-f086-4049-b53a- 23d975c08e93/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1b23e8f-d311-4c92-8191- cc31e2963ee9/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b6b2558- 9b8b-46c5-9bab-68e5b5dae48a/de °