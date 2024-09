GNW-Adhoc: Sofascore gibt die Gewinner der Auszeichnung "Player of the Season" für die Saison 2023/2024 bekannt

^ZAGREB, Kroatien, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die bekannte Sportplattform

mit Live-Ergebnissen und -Statistiken, Sofascore (https://www.sofascore.com/?utm_source=taiyo_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pots2 024_9), hat die Liste der Gewinner der Auszeichnung ?Player of the Season" für die Saison 2023/2024 bekannt gegeben. Aufgrund der Sofascore Bewertung, des weltweit anerkannten Kriteriums für die Leistung der Spieler, werden mit diesen Auszeichnungen nicht nur Glanzmomente, sondern auch die Beharrlichkeit und die konsequente Exzellenz während der ganzen Saison zelebriert. Zu den Gewinnern dieser renommierten Auszeichnung zählen Kylian Mbappé (Ligue 1), Jude Bellingham (La Liga), Rodri (Premier League), Ewa Pajor (Frauen-Bundesliga), Harry Kane (Bundesliga), Caroline Graham Hansen (Liga F) und Khadija Shaw (Women's Super League). Zusammen mit den Märkten, deren Saison im Dezember endet, wird mit der Auszeichnung die Anerkennung an die besten Spieler in 50 Meisterschaften weltweit verliehen. Diesjährige Pokale ?Player of the Season" haben eine zusätzliche Bedeutung. Mit der Kampagne ?Field of Dreams" arbeitet Sofascore (https://www.sofascore.com/?utm_source=taiyo_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pots2 024_9) mit der brasilianischen Fußballlegende Zico zusammen, um einen Fußballplatz in seiner Akademie in Rio de Janeiro zu renovieren. So enthält auf einzigartige Weise jeder Pokal Teile des rekonstruierten Fußballplatzes der Akademie von Zico und symbolisiert dadurch die Verbindung zwischen den Wurzeln dieses Spielers und seinem Aufstieg zur wahren Größe. Beim Erzählen über die Partnerschaft sagte Zico: ?Fußball ist mehr als ein Spiel; das ist eine Reise, die von Träumen begleitet und durch Beharrlichkeit unterstützt ist. Ich bin stolz auf die Partnerschaft mit der Sofascore bei der Rekonstruktion des Fußballfelds meiner Akademie, wo die nächste Generation von Fußballstars ihre Reise beginnen wird." Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Überzeugung, dass Fußball nicht durch einen einzigen Glanzmoment, sondern auch durch die konsequente harte Arbeit und das Engagement definiert wird, die erforderlich sind, um Exzellenz zu erreichen. https://www.youtube.com/watch?v=86-kUKsv8o8 Branimir Kara?i?, Marketingdirektor der Sofascore, erklärte die tiefere Bedeutung der Auszeichnung: ?Mit dem Konzept ?Field of Dreams" möchten wir nicht nur eine Hommage an die Stars von heute geben, sondern auch jeden Spieler daran erinnern, wo seine Reise begann. Es ist eine Anerkennung für ihre harte Arbeit und eine Hommage an die Unterstützung, die sie auf ihrer Reise erhalten haben." Die ganze Liste is hier (https://www.sofascore.com/news/text-freed-from- subjectivity-here-are-the-best-players-in-the-world/). Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81c5df75-522b-4da8-9982- cb5e699f42f5