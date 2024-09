Ölpreise steigen leicht - US-Öl wieder über 70 Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Vormittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 72,90 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg um 31 Cent auf 70,40 Dollar. Bereits zu Beginn der Woche war der Preis für US-Öl wieder über die Marke von 70 Dollar gestiegen.

Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen hat sich die Erholung von den kräftigen Verlusten in der ersten Monatshälfte abgeschwächt. Generell hielten sich die Anleger an den Finanzmärkten vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch zurück, was auch die Ölpreise bremste.

Während eine Zinssenkung in den USA nach entsprechenden Hinweisen aus den Reihen der Fed als sicher gilt, herrscht am Markt keine Klarheit über das Ausmaß der Zinssenkung. Mittlerweile wird am Markt aber eine größere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte als wahrscheinlicher eingeschätzt als eine Zinssenkung nur um 0,25 Prozentpunkte./jkr/jsl/men