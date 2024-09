Aktien Europa Schluss: Anleger scheuen vor Zinsentscheiden das Risiko

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten ist es am Mittwoch etwas bergab gegangen. Vor dem nachbörslich anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gingen die Anleger keine Risiken ein. Eine Zinssenkung gilt als sicher. Allerdings gehen die Meinungen der Experten auseinander, wie deutlich diese ausfallen wird. Zudem steht in London am Donnerstag der Zinsentscheid der Bank of England an.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich weitgehend im Rahmen seiner Vortags-Handelsspanne und schloss 0,52 Prozent tiefer mit 4.835,30 Punkten. Für den Schweizer SMI ging es letztlich um 0,50 Prozent auf 11.982,30 Zähler bergab. Der britische FTSE 100 verlor 0,68 Prozent auf 8.253,68 Punkte./gl/nas