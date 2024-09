DAX-FLASH: Kleine Verluste erwartet - Fed-Zinsentscheidung am Abend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax tritt in der laufenden Woche weiter auf der Stelle. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18.700 Punkte. Damit wäre er wieder zurück auf dem Niveau vom Freitagabend, nachdem er gestern zwischenzeitlich auf 18.805 Punkte vorgerückt war. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

Zumindest kurzfristig dürfte nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend nach dem europäischen Handelsende den weiteren Weg weisen.

Erwartet wird, dass die Fed ebenfalls die Zinswende einläutet, und selbst ein XL-Zinsschritt um gleich 50 Basispunkte scheint möglich. Unerwartet gestiegene US-Einzelhandelsumsätze im August hätten an dieser Spekulation nicht gerüttelt, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management./ag/stk