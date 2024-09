Devisen: Euro kaum verändert vor Fed-Entscheidung - Pfund steigt nach Preisdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1117 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung in den USA. Nach Hinweisen aus den Reihen der US-Notenbank gilt als sicher, dass die Fed am Abend die Zinswende einläutet und die Leitzinsen erstmals seit der Inflationswelle senken wird. Allerdings ist unklar, wie stark der Zinsschritt ausfallen wird, was für Spannung am Devisenmarkt sorgt.

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg erwartet eine Mehrheit der befragten Volkswirte eine Verringerung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 bis 5,25 Prozent. An den Finanzmärkten wurde zuletzt aber zunehmend auf einen größeren Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte spekuliert. "Ob 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte, einige Marktteilnehmer werden heute Abend auf dem falschen Fuß erwischt werden und wohl Positionen ausgleichen müssen", kommentierten Experten der Dekabank.

Zulegen konnte hingegen das britische Pfund. Der Kurs stieg am Morgen nach der Veröffentlichung von Preisdaten auf ein Tageshoch bei 1,3183 US-Dollar. Im August hielt sich die Inflationsrate in Großbritannien zwar unverändert bei 2,2 Prozent. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Nahrungsmittel und Energie rausgerechnet werden, stieg allerdings von 3,3 Prozent auf 3,6 Prozent, was gegen eine weitere Zinssenkung der britischen Notenbank spricht./jkr/men