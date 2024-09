OTS: Deutsche Leasing AG / Deutsche Leasing stärkt Kapitalbasis

Deutsche Leasing stärkt Kapitalbasis Bad Homburg (ots) - - Kapitalerhöhung von 300 Millionen Euro durch die Sparkassen - Mittel ermöglichen weiteres Wachstum für den Verbund im Kontext der grünen Transformation Die Sparkassen als Gesellschafter der Deutschen Leasing haben eine Kapitalerhöhung von 300 Millionen Euro beschlossen. Das zusätzliche Eigenkapital soll über die nächsten drei Jahre in Schritten eingebracht werden und vorrangig dem weiteren Ausbau der "Green Finance"-Aktivitäten dienen. Ziel der Sparkassen und der Deutsche Leasing Gruppe ist es, die Energiewende zu unterstützen und bei Projektfinanzierungen im Bereich der Erneuerbaren Energien und des Ausbaus der grünen Infrastruktur in Deutschland weiter zu wachsen. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren in Konsortien mit Sparkassen Projekte im Kontext der Energiewende und der grünen Transformation mit einem Gesamtvolumen von bis zu 6 Milliarden Euro begleitet werden. Schlagkräftige Aufstellung des Sparkassenverbunds "Das mit der Eigenkapitalerhöhung verbundene Vertrauen belegt unsere gute Positionierung wie auch die wirtschaftliche und strategische Einbettung der Deutsche Leasing Gruppe in den Sparkassenverbund", sagt Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leasing Gruppe. "Mit der gestärkten Eigenkapitalbasis wollen wir im Schulterschluss mit unseren Gesellschaftern, den Sparkassen, einen relevanten Beitrag zur Energiewende leisten." Die Deutsche Leasing Gruppe hat in den letzten Jahren umfangreiche Kompetenz im Zielmarkt Infrastruktur und Versorgung aufgebaut und zahlreiche Erneuerbare Energie- und Infrastruktur-Vorhaben finanziert. Zudem werden über die DAL Deutsche Anlagen-Leasing - eine Tochter der Deutschen Leasing - eigene Grünstromprojekte entwickelt. Gemeinsam mit den Sparkassen soll der Markt nun noch breiter erschlossen werden. "Indem wir unserem Verbundunternehmen Deutsche Leasing weiteres Eigenkapital für die Förderung der Energiewende zuführen, werden wir unserem öffentlichen Auftrag und unserer Rolle im nachhaltigen Transformationsprozess gerecht", so Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Leasing. "Wir wollen unsere Kunden und Kommunen auf ihrem Wege hin zu mehr Nachhaltigkeit und für einen wirksamen Klimaschutz unterstützen. Und wir haben uns selbst dazu verpflichtet, klimafreundlicher und nachhaltiger zu wirtschaften." Kompetenzpartner für die Transformationsfinanzierung Beim Thema Transformationsfinanzierung agiert die Deutsche Leasing Gruppe als Lösungsanbieter und Begleiter für die Sparkassen-Finanzgruppe. Sie bietet den Sparkassen spezielle Lösungen für unterschiedlichste Transformationsprojekte an - von Energieeffizienz und E-Mobilität über nachhaltige Energieerzeugung bis hin zu Energieverteilung und -speicherung. Die über die Tochtergesellschaften DAL Deutsche Anlagen-Leasing strukturierten und über die Deutsche Leasing Finance finanzierten Projekte umfassen Anlagen zur Energieerzeugung im In- und Ausland - insbesondere Photovoltaik und Windkraft - sowie Infrastruktur-Assets zur Verteilung und Speicherung von Energie oder Wärme, etwa Netze und großvolumige Batteriespeicher. Hinweis für die Redaktion Weitere Informationen zur Eigenkapitalerhöhung der Deutsche Leasing Gruppe finden Sie unter: https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/eigenkapitalerhoehung Pressekontakt: Dorina Gutberlet Pressesprecherin Telefon +49 6172 88-1170 mailto:dorina.gutberlet@deutsche-leasing.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/5866890 OTS: Deutsche Leasing AG