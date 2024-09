GNW-Adhoc: Rebranding der Rejuveron Life Sciences AG als Centenara Labs AG mit den neuesten klinischen Updates

^* Aktionäre genehmigen Namensänderung und Rebranding als Centenara Labs AG (?Centenara") * Das Rebranding ermöglicht dem Unternehmen strategische Initiativen zur Stärkung der Entwicklung von Therapien im Bereich der regenerativen Medizin und für altersbedingte Erkrankungen * Das Unternehmen meldet außerdem vielversprechende vorläufige klinische Ergebnisse zu der neuartigen Behandlung mit EA-2353 gegen Blindheit infolge von Retinitis pigmentosa SCHLIEREN, Schweiz, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Centenara Labs AG (kurz ?Centenara" oder das ?Unternehmen") (vormals Rejuveron Life Sciences AG), ein in Zürich ansässiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Therapien für ein gesundes Altern, gibt bekannt, dass die Aktionäre an der außerordentlichen Generalversammlung (?AGV") vom 23. August 2024 die Namensänderung zu Centenara Labs AG genehmigt haben. Mit dieser strategischen Namensänderung und dem allgemeinen Rebranding soll die anhaltende Differenzierung des Unternehmens auf dem Markt sichergestellt und die Bekanntheit des Unternehmens gesteigert werden, um Centenara besser für zukünftiges Wachstum auszurichten. Der neue Firmenname verkörpert das Engagement von Centenara, den Menschen dabei zu helfen, ihre funktionelle Unabhängigkeit, ihre körperliche und geistige Fitness sowie ihre Sinnesfähigkeiten über ihr gesamtes Leben hinweg aufrechtzuerhalten, sodass sie besser und länger leben und dabei die Lebensqualität beibehalten können, die im Zusammenhang mit hundertjährigen Menschen (engl. Centenarians) ein so wichtiges Diskussionsthema ist. Durch die Erforschung und Entwicklung neuartiger Behandlungsansätze, die auf die Grundursache altersbedingter Erkrankungen abzielen, erhofft sich Centenara, die Gesundheitsspanne zu verlängern - dadurch soll sichergestellt werden, dass Menschen nicht nur länger leben, sondern im fortgeschrittenen Alter auch eine hohe Lebensqualität beibehalten. ?Unser Neuauftritt als Centenara ist ein kühner und zukunftsorientierter Schritt, der sich mit unserer strategischen Vision deckt und mehr beinhaltet als eine reine Namensänderung: Er unterstreicht die Erneuerung unseres Schwerpunkts auf Zusammenarbeit, um ein Unternehmen aufzubauen, das erfolgreiche Therapien im Bereich der regenerativen Medizin und altersbedingter Erkrankungen entwickelt", sagte Aksana Labokha, CEO von Centenara. ?Unser aufgefrischtes Erscheinungsbild veranschaulicht unsere eigene Entwicklung und hebt uns im Biotechnologiesektor durch die Fokussierung auf Faktoren für längere Lebensqualität ab. Unsere zukünftige Geschäftstätigkeit als Centenara wird nicht nur unsere strategischen Zielsetzungen mit der Erkundung von Gelegenheiten auf dem öffentlichen Markt und Partnerschaften in der Pharmaindustrie unterstützen, sondern auch unsere Bemühungen beim Aufbau einer Pipeline mit bahnbrechenden Behandlungen gegen die wichtigsten Merkmale des Alterns stärken." Mit seinem innovativen Ansatz konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Erforschung und Weiterentwicklung der vielversprechendsten Entdeckungen in Ophthalmologie und Seneszenz zu neuartigen Therapien für eine Verlängerung von Unabhängigkeit und Wohlbefinden, wodurch zu einem längeren und gesünderen Leben beigetragen wird. Zum Anlass des Rebrandings fordert Centenara Anleger und andere Interessenten auf, sich die aufgefrischte Website und den neuen Firmenauftritt unter https://centenara.com anzuschauen. Klinisches Update zu EA-2353: Behandlung von Retinitis pigmentosa Im Zuge der erwähnten Rebranding-Bemühungen liefert Centenara auch ein Update zu den Fortschritten des Hauptprogramms zu EA-2353 für die Behandlung der Retinitis pigmentosa (kurz ?RP"), die eine fortschreitende Netzhautdegeneration mit Verlust der Sehfähigkeit verursacht. EA-2353 ist ein auf endogene Stammzellen abzielender niedermolekularer Wirkstoff, der ?schlafende" retinale Stamm- und Vorläuferzellen zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens animiert. RP ist eine seltene erbliche Netzhauterkrankung, die früh einsetzt, sodass die meisten Patienten bereits im Alter von 40 Jahren vollständig blind sind. Eine erste klinische Studie der Phase I/IIa am Menschen wurde mit vielversprechenden vorläufigen Ergebnissen abgeschlossen, die darauf hinweisen, dass EA-2353 sicher und gut verträglich war. Die explorativen Wirksamkeitsdaten deuten auf positive Tendenzen bezüglich Sehvermögen, Netzhautempfindlichkeit und Struktur der Netzhaut in den behandelten Augen hin. Das Unternehmen ist der Meinung, dass diese Ergebnisse eine aufregende Entwicklung in Bezug darauf darstellen, was über Therapien mit Schwerpunkt auf Stammzellen bekannt ist. Angesichts des derzeitigen Mangels an Behandlungsmöglichkeiten für die meisten Patienten mit RP verkörpert EA-2353 einen neuartigen, gen-unabhängigen Behandlungsansatz, der im Hinblick auf die verschiedenen genetischen Ursachen von RP wesentliche Vorteile mit sich bringt. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA erteilte EA-2353 im Mai 2021 den Status als Orphan- Arzneimittel. Über Centenara Centenara ist ein Biotechnologieunternehmen mit klinischen Entwicklungsprogrammen für Therapien zur Förderung von gesundem Altern. Seine in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen erfahrene Belegschaft verfügt über vertiefte Kenntnisse der Altersbiologie sowie technologische Neuerungen in der biopharmazeutischen F+E, mit deren Hilfe sie eine neue Generation von Arzneimitteln vorantreibt, dank denen die Menschen besser altern und länger leben werden. Alle Programme von Centenara konzentrieren sich auf je einzigartige Weise auf die Prävention, Reparatur oder Umkehrung der wichtigsten Merkmale des Alterns. So fördert das Unternehmen eine therapeutische Pipeline, die von der Wirkstofferforschung bis hin zur klinischen Anwendung reicht. Das aktuelle Portfolio ist in Bezug auf Modalitäten, Entwicklungsstadien und Alterungsaspekte sehr breit gefächert und beinhaltet einen revolutionären niedermolekularen Ansatz zur Regeneration endogener Stammzellen, der zurzeit in einer Studie der Phase I/IIa in den USA an Patienten mit RP untersucht wird. Außerdem umfasst die aktuelle Produktpipeline weitere Therapien für trockene altersbedingte Makuladegeneration in der präklinischen Phase, neuartige Therapien für andere altersbedingte Krankheiten im Zusammenhang mit Fibrose und Krebs, ein Telomerprogramm mit Schwerpunkt auf der Wiederherstellung und Reparatur von beschädigten oder verkürzten Telomeren sowie Programme, die auf neurodegenerative und kognitive Störungen abzielen. Centenara wurde 2019 durch den unternehmerisch denkenden Wissenschaftler Matthias Steger und den umsichtigen Anleger Christian Angermayer gemeinsam gegründet. Aksana Labokha, CEO info@centenara.com (mailto:info@centenara.com) °