OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG ...

DEG investiert in usbekischen Einzelhandel Köln (ots) - - Langfristiges Darlehen über 25 Mio. US-Dollar für Supermarktkette Korzinka - Ausbau der Logistik und Lagerkapazität - Arbeit für mehr als 10.000 Beschäftigte Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) stellt der usbekischen Supermarktgruppe Korzinka ein langfristiges Darlehen in Höhe von 25 Mio. US-Dollar bereit. Co-Investor ist die Weltbanktochter IFC (International Finance Corporation), die in gleicher Höhe investiert. Mit dem Darlehen wird Korzinka in den nächsten zwei Jahren ein modernes Distributionszentrum mit einer Fläche von 49.000 m2 in der Landeshauptstadt Tashkent errichten und so das weitere Wachstum des Unternehmens ermöglichen. Korzinka hat aktuell rund 150 Supermärkte und kleinere Filialen in ganzen Land. Das neue Distributionszentrum soll das erste in Zentralasien sein, das nach dem Edge-Standard (Excellence in Design for Greater Efficiencies) als Green Building zertifiziert ist. Dadurch wird der CO2-Fußabdruck des Unternehmens reduziert. Zudem gewährleistet der Neubau die Aufrechterhaltung der Kühlkette, verbessert so die Lebensmittelsicherheit und sorgt dafür, dass frische Produkte in zuverlässiger Qualität geliefert werden können. Der erste Supermarkt der Kette wurde 1996 eröffnet, inzwischen beschäftigt sie über 10.000 Angestellte und ist damit einer der wichtigsten privaten Arbeitgeber in Usbekistan. Mit seinem Angebot erreicht Korzinka landesweit über 700.000 Haushalte. Das Sortiment umfasst rund 10.000 Artikel, die Hälfte davon aus dem Lebensmittelbereich, die häufig von lokalen Produzenten geliefert werden. Diese Zusammenarbeit stärkt die usbekische Landwirtschaft, einen für das Land sehr wichtigen Wirtschaftszweig. Das Unternehmen engagiert sich auch mit CSR-Aktivtäten für seine Beschäftigten. So gibt es ein umfassendes Angebot an internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten, Stipendien für ein Universitätsstudium und finanzielle Unterstützung in Notsituationen. Korzinka setzt sich aktiv für die Schaffung von Karrieremöglichkeiten für Frauen ein: Im Jahr 2023 waren 45 % der Vorgesetzten und 30 % der Führungskräfte Frauen. Die DEG ist seit 15 Jahren in Usbekistan aktiv. Aktuell werden dort mit rund 280 Mio. EUR Investitionen etwa in Erneuerbare Energien-Vorhaben sowie Finanzierungen für lokale Banken ermöglicht. Investitionen im Bereich Lebensmitteldistribution und -logistik hat die DEG in verschiedenen Regionen der Welt getätigt.