Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu israelischem Sabotageangriff

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu israelischem Sabotageangriff:

"Für Israel war es ein Coup. Aus dem Nichts heraus explodierten mitten am Nachmittag die Funkempfänger Tausender Hizbullah-Kader in Libanon. In Beirut herrschte Chaos, die von Iran gelenkte Schiitenmiliz war gedemütigt, fast 3000 ihrer Männer wurden verletzt und einige getötet. Israels Sicherheitsbehörden konnten genüsslich schweigen - denn jeder weiß, dass hinter einer so komplexen Aktion sie stehen mussten. (.) Die Hizbullah sinnt nun auf Rache, will einen massiven Krieg gegen Israels Militärmacht aber offenbar vermeiden. Nun bleibt zu hoffen, dass der Tiefschlag gegen die Milizionäre für Israel symbolischer Sieg genug war, um von einer weiteren Eskalation abzusehen. Taktisch gesehen war die Aktion ein Erfolg - am höllischen Zerstörungspotential der Hizbullah-Arsenale hat sie allerdings nichts geändert."/DP/jha