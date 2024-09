EQS-News: pferdewetten.de AG : Investoren-Call am 26.09.2024 zur anstehenden Platzierung der Wandelanleihe 2024/2029

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Konferenz/Anleihe

pferdewetten.de AG : Investoren-Call am 26.09.2024 zur anstehenden Platzierung der Wandelanleihe 2024/2029



20.09.2024 / 15:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG : Investoren-Call am 26.09.2024 zur anstehenden Platzierung der Wandelanleihe 2024/2029



Düsseldorf, den 20. September 2024

Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9 und DE000A30V8X3), wird am Donnerstag, 26. September 2024, um 11:00 Uhr allen Interessierten für Fragen rund um die anstehende Platzierung der Wandelanleihe 2024/2029 sowie zur aktuellen Unternehmenslage zur Verfügung stehen.

Die Teilnahme ist nach der Registrierung unter dem folgenden Link möglich:

https://montegaconnect.de/event

Die pferdewetten.de AG wird die Wandelanleihe 2024/2029 im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro emittieren. Der Zinssatz liegt bei 7,50% p.a., die Zinszahlungen erfolgen jährlich am 15. Oktober, beginnend im Jahr 2025 und letztmalig bei Fälligkeit der Wandelanleihe am 15. Oktober 2029. Der Wandlungspreis beträgt 7,50 Euro. Für eine Wandelanleihe im Nominalwert von 1.000 Euro können 133 neue Aktien bezogen werden. Den bestehenden Aktionären wird neben dem Bezugsrecht auch die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt. Die Wandelanleihe 2024/2029 soll in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

20.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777 WKN: A2YN77 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1992643

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1992643 20.09.2024 CET/CEST