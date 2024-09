HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Konferenz

HUBER+SUHNER begrüsst zum zweiten Kapitalmarkttag



Im Rahmen des Kapitalmarkttages am Firmensitz in Herisau (CH) bietet HUBER+SUHNER heute praxisnahe Einblicke in das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens.

Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung empfängt CEO Urs Ryffel mehr als 40 Gäste vor Ort in Herisau. Zusätzlich zu den Präsentationen erhalten die Teilnehmenden auch Gelegenheit zum Austausch mit Vertretern der drei Marktsegmente Industrie, Kommunikation und Transport im neu gestalteten Showroom, der die Produkte von HUBER+SUHNER sowie deren Anwendungsfelder anschaulich darstellt. „Die von uns entwickelten Komponenten und Systemlösungen werden im Alltag oft nicht wahrgenommen, leisten jedoch einen unverzichtbaren Beitrag, um wichtige menschliche Bedürfnisse wie Mobilität, Kommunikation und Sicherheit zu adressieren“, sagt Urs Ryffel. „Konnektivität – und damit Menschen zu verbinden – ist unser Auftrag. Wir freuen uns, heute der Finanzgemeinde und Medienvertretern unsere Produkte und Anwendungen näher zu bringen, und damit vertiefte Einblicke in unsere Welt zu liefern.“

Eine führende Rolle in Technologie und Innovation, Kundennähe weltweit sowie operative Exzellenz bilden die Pfeiler, auf denen das Unternehmen langfristig Wert generiert. Aufgrund seiner starken Position in vielen Märkten und Anwendungen bieten sich breit abgestützte Chancen. Das Angebot von HUBER+SUHNER, welches globale Megatrends wie E-Mobilität, Autonomes Fahren, Urbanisierung, Konnektivität, Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Smart Cities, Industrie 4.0 unterstützt, differenziert sich über Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz, wie die Segmentverantwortlichen in ihren Präsentationen darlegen.

Dass die Geschäftsaktivitäten von HUBER+SUHNER auch immer im Einklang mit einem starken Bekenntnis zur Nachhaltigkeit stehen, demonstriert das Unternehmen durch ehrgeizige Ziele. So haben Verwaltungsrat und Geschäftsleitung im Juli 2024 neue Klimaziele verabschiedet und diese nach 2017 zum zweiten Mal an SBTi (Science Based Targets initiative) übermittelt. Bis 2030 will HUBER+SUHNER die absoluten Emissionen in Scope 1+2 (direkte Betriebsemissionen) um 55 % und in Scope 3 (Emissionen in der Lieferkette) um 25 % reduzieren.

Mit Blick auf die Profitabilitätsentwicklung und Cash-Flow-Generierung über die vergangenen Jahre verweist CFO Ivo Wechsler auf eine stetige Verbesserung. Die ertragsorientierte Dividendenpolitik mit nachhaltiger Ausschüttungsquote will das Unternehmen fortsetzen. Die Erwartungen an den Geschäftsverlauf im aktuellen Jahr bleiben bestehen. Wie bereits anlässlich der Präsentation der Halbjahresresultate 2024 im August bestätigt, geht HUBER+SUHNER für das Geschäftsjahr 2024 unverändert von einem leichten organischen Wachstum und einer Betriebsergebnismarge in der unteren Hälfte des mittelfristigen Zielbands von 9–12 % aus.

